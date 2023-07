Return to Monkey Island kommt Ende Juli auch für iOS und Android

Die Vorregistrierung ist jetzt vor der Veröffentlichung des Spiels für iOS und Android Ende des Monats geöffnet. Return to Monkey Island wurde erstmals im September 2022 für PC, Mac und Nintendo Switch veröffentlicht. Eine Linux-Version folgte im Oktober, vor der Veröffentlichung des Spiels für PS5 und Xbox Series X/S (einschließlich Game Pass) im November. Der Titel ist ein Nachfolger der gefeierten Abenteuerspielserie unter der Leitung des ursprünglichen Autors und Regisseurs Ron Gilbert. Gilberts Terrible Toybox-Studio entwickelte das Spiel in Zusammenarbeit mit Devolver Digital und Lucasfilm Games.

Ganz großes Kino: Devolver Digital hat angekündigt, dass Return to Monkey Island am 27. Juli für Mobilgeräte veröffentlicht wird.

Dave Grossman, Co-Autor und Programmierer der ursprünglichen Monkey Island-Spiele, kehrte für den neuen Titel zurück, zusammen mit den Komponisten Michael Land, Peter McConnell und Clint Bajakian und Dominic Armato als Stimme von Guybrush. Obwohl Return to Monkey Island technisch gesehen das sechste Spiel in der Monkey Island-Serie ist, ist es nur das dritte, das von Gilbert und Grossman angeführt wird, und es wurde daher als Fortsetzung von Monkey Island 2 vorgestellt. Das Game kam sowohl bei Kritikern als auch bei den Fans sehr gut an. Einen Monat nach seiner Veröffentlichung behauptete der Herausgeber Devolver, Return to Monkey Island sei das am schnellsten verkaufte Spiel der Serie. Das glaube ich auch auf der Stelle!