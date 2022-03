Resident Evil Next-Gen Upgrades angekündigt

S.T.A.R.S. Mitglieder aufgepasst! Capcom kündigt Next-Gen Updates für drei Ableger der beliebten Zombie-Survival-Horror Reihe an. Die Upgrades mit verbesserten Visuals für Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 und Resident Evil 7 Biohazard werden im im Laufe des Jahres erscheinen. Für Besitzer*innen der Last-Gen Versionen fallen keine weiteren Kosten an. Auch PC Spieler*innen wird bei Launch der Konsolen-Upgrades ein Patch für verbesserte Grafik zur Verfügung stehen.

(c) Capcom

Zombie-Action in Ray-ccoon City?

Alle drei betroffenen Titel wurden in der hauseigenen RE-Engine entwickelt, die Features wie Raytracing, hohe Framerates (genauer legt sich Entwickler Capcom aktuell nicht fest – wir hoffen auf die inzwischen Next-Gen üblichen 60FPS bei 4K Auflösung), 3D Audio und mehr auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S bringen wird. Eine Entscheidung zwischen Performance- und Quality-Modus wurde vorerst nicht erwähnt, ist aber wohl anzunehmen. PS5-Besitzer*innen dürfen sich außerdem über zusätzliche taktile Immersion dank des PlayStation DualSense Controlers freuen.

(c) Capcom

Ganz gleich ob ihr Ethan Winters’ gruseliges erstes Abenteuer in neuer Qualität erleben wollt, Jill Valentine’s actiongeladene Flucht aus dem Zombie-überlaufenen Raccoon in neuer Pracht spielen möchtet oder eher Fans der klassischen RCPD Polizeistation mit Leon Kennedy und Claire Redfield seid – spannende düstere cinematografische Survival-Horror Erfahrungen in Next-Gen Qualität ist uns garantiert!

(c) Capcom

Die Next-Gen Updates für Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 7 Biohazard werden im Laufe des Jahres für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar sein. Für Besitzer*innen der Last-Gen Spiele fallen dabei keine weiteren Kosten an.