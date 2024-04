Remnant 2: The Forgotten Kingdom DLC angekündigt

Der Herausgeber Arc Games und der Entwickler Gunfire Games haben den Remnant II DLC namens The Forgotten Kingdom angekündigt.

Mehr zu The Forgotten Kingdom

Es wird am 23. April für 9,99 Euro veröffentlicht und ist auch als Teil des herunterladbaren Inhaltspakets im Wert von 24,99 Euro erhältlich. Worum geht’s, fragt ihr? In The Forgotten Kingdom werden wir die vergessene Geschichte des verlorenen Stammes Yaesha zusammenfügen, während wir versuchen, den rachsüchtigen Zorn eines alten Steingeistes namens Lydusa zu unterdrücken. In einer brandneuen Geschichte müssen wir die Geheimnisse des verlorenen Stammes aufdecken, indem wir ein mysteriöses neues Gebiet in der Welt von Yaesha erkunden. An diesem seltsamen neuen Ort werden die Spieler:innen neue Dungeons durchqueren, mächtige Ausrüstung erwerben – einschließlich eines neuen Archetyps, “The Invoker” – unerwarteten Verbündeten treffen und sich neuen Bedrohungen gegenüberstellen, um dem vergessenen Königreich einen Anschein von Frieden zurückzugeben. Trailer gefällig?