Reisebericht Hotel Riverresort Donauschlinge****: So geht Servicequalität!

Selten gab es so einen Rundumservice wie im Hotel Riverresort Donauschlinge****. Was euch bei einem Aufenthalt so erwartet, lest ihr gleich in unserem Testbericht. Über das Hotel Donauschlinge Im Rahmen einer Kooperation mit der MK Salzburg durften wir vier Tage und drei Nächte im Hotel Riverresort Donauschlinge**** (zur Website) verbringen. Dieses befindet sich genau neben der Schlögener Schlinge, das zu Recht als eines der wohl schönsten Naturwunder Oberösterreichs bezeichnet wird. Die Donau ist nämlich der einzige Fluss der Welt, der eine 180-Grad-Drehung vollzieht. Dementsprechend ist dann auch schon der erste morgendliche Blick aus dem Fenster ein Highlight, wenn man das Wasserschauspiel bestaunen darf. Das Riverresort Donauschlinge ist übrigens Teil der geschützten Natura 2.000 Landschaft. Nicht nur Einzelpersonen oder Paare, auch Familien und Seminarmitglieder entscheiden sich für dieses Hotel. Geboten wird jedenfalls einiges: Eine Eventlocation, Seminarräume, spannende Events und auch eigene Freiräume für Hunde und Kinder sind alle ganz in der Nähe. Zur Zerstreuung ist ebenfalls vieles vorhanden: Das gut ausgebaute Radwegenetz erfreut das Herz von Radler:innen, fünf nahe gelegene Golfplätze warten auf die entsprechenden Begeisterten. Zudem gibt es traumhafte Ausreitmöglichkeiten für geübte Reiter:innen, eine Vielzahl an Angelplätzen mit bester Aussicht auf einen prächtigen Fang und vieles mehr. Wer aber weniger aktiv tätig sein möchte und sich lieber entspannen will, dafür gibt es eine Vielzahl an Wellness-Behandlungen und andere Möglichkeiten. Saunen, ein Hallenbad, jede Menge an Massagen und anderen Behandlungen bis hin zu Rundum-Entspannungspaketen ist garantiert für alle etwas dabei. Was das Hotel Riverresort Donauschlinge**** darüber hinaus für alle sehr attraktiv macht, ist ein All-inclusive-Paket.

Was bedeutet all-inclusive? Seit 2017 präsentiert sich das Riverresort Donauschlinge****als das All inclusive-Hotel Oberösterreichs. Das neue Konzept bietet nicht nur Komfort, wie er auch in anderen All inclusive-Wellness-Hotels Österreichs gebucht werden kann, sondern zudem ein umfassendes Aktivprogramm an der Donau. Unerwartete Zusatzausgaben können dank zahlreicher All inclusive-Leistungen beim Check-Out vermieden werden. Besonders attraktiv ist dabei das neue, ganzjährige All inclusive-Angebot natürlich für Familien mit Kindern – nicht nur günstig, sondern auch sehr komfortabel. Dank der breiten Palette an Zusatzleistungen kommt bei Gästen aller Altersklassen beim All inclusive-Urlaub an der Schlögener Schlinge keine Langeweile auf. Ein weiterer Bonus – auch das größte Schleckermaul kann uneingeschränkt ohne Aufpreis schlemmen. Nur Zusatzleistungen wie Massagen sind dabei nicht enthalten. Im Detail heißt das: Frühstücksbuffet, Softdrinks und Tees, Schankbier und Hauswein, Mittagssnacks oder Lunchpakete, Kaffee und Kuchen, 5-Gang-Themenbuffets und eine Happy Hour für Aperitifs sind in den Donau.ALLinclusive.Leistungen enthalten. Zudem gibt es eine Fährfahrt durch die Donauschlinge zum Sonderpreis, WLAN, Bademantel und Saunatücher, Freibadbenützung, den kostenlosen Zugang zum Wellnessparadies mit Pool, Saunen, Dampfbad, Infrarotkabine und Ruheinsel ebenfalls. 20 % Rabatt auf alle Wellness-Anwendungen zwischen 12 und 15 Uhr warten ebenso wie die Teilnahme am hoteleigenen Aktivprogramm. Besonders Aktive freuen sich über vergünstigten Fahrrad- und E-Bike-Verleih, Rucksäcke und Nordic Walking-Stöcke, Wander- und Radkarten. Da ist eine Menge los, und wie gesagt, für alle ist bestimmt etwas dabei! Wir ließen es uns etwa nicht nehmen, die Schlögener Schlinge selbst zu begutachten …

Check-in in der Donauschlinge**** Wir, das bedeutet, eine vierköpfige Familie mit Kindern im Alter von einem und drei Jahren, bekamen im März 2024 die Chance für einen Aufenthalt im Hotel Riverresort Donauschlinge****. Nach etwa 45 Minuten staufreier Anfahrt von Haag am Hausruck kommend fanden wir uns am Parkplatz des Riverresorts ein. Es gibt einen Parkplatz direkt vor der Rezeption und einen eingezäunten Parkplatz für Gäste – für genügend Platz ist auf alle Fälle gesorgt. Der erste Berührungspunkt war klarerweise mit der Rezeption, und was soll man sagen: Von Anfang an hat das Personal begeistert, das stets verfügbar, freundlich und geduldig auf unsere Fragen reagiert hat. Bei Anrufen über das Zimmertelefon warteten wir nie länger als fünf Sekunden – einfach traumhaft. Nach der Ankunft am Zimmer gegen 15:40 Uhr (Check-in ab 15 Uhr möglich) haben wir erst einmal ebenjenes bewundert. Das Vierbettzimmer (wir waren im Limes) ist geräumig, sauber und warm, vor allem als Familie freuten wir uns über die kleinen Goldbärchen am Kopfpolster jedes einzelnen Betts. Während des Check-ins liefen wir bereits beim Wellness-Bereich und der Lounge vorbei, also wussten wir, was wir uns am ersten Abend vornehmen würden. Der Indoorpool ist angenehm warm, ohne Thermen-Temperaturen zu erreichen, und Platz gab es trotz mehrerer Familien und Badebesucher:innen mehr als genug. Gleich nebenan gäbe es die Möglichkeit, die Saunen, das Dampfbad und die Infrarotkabine zu besuchen. Übrigens: Eine nachhaltige Zahnbürste aus Bambus und eine medizinische Zahncreme kosten grade mal drei Euro, falls ihr euer Toiletttäschchen vergessen habt.

Die Versorgung untertags Wenden wir uns dem Kulinarischen zu: Die Donau.ALLinclusive.Leistungen 2024 umfassten dabei die folgenden Punkte: Von 7 Uhr früh bis 10 Uhr am Vormittag kann sich am reichhaltigen Frühstücksbuffet bedient werden. Von 10 Uhr bis 22 Uhr eröffnet dann das Getränkebuffet, das mit Softdrinks und Tee aufwarten kann. Ein „kleiner Mittagssnack vom Buffet“ (in Wahrheit ein volles All-you-can-eat-Angebot) ist von 12 bis 14 Uhr abzuholen, und von 15 bis 16 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen vom Buffet. Lange ist dann nicht aufs Abendessen zu warten, denn ein 5-Gänge-Themenbuffet oder ein Genussmenü mit Salatbuffet wartet von 18:00 bis 20:30 Uhr auf euch. Gleichzeitig gibt es dann auch Schankbier und Hauswein vom Buffet von 17:30 bis 22 Uhr, und eine Happy Hour für Aperitifs gibt es von 16 bis 18 Uhr. An der Qualität der Speisen und Getränke gibt es nichts auszusetzen, im Gegenteil. Alle angebotenen Getränkevariationen sind geschmacklich wirklich gut gelungen, wenngleich intensiv – einfach mit Wasser aufspritzen und gut ist es. Hauseigene Säfte, verschiedene Sirupe, und natürlich Klassiker wie Cola oder Orangensaftkonzentrat gibt es die ganze Zeit, gerade als Familie zahlt sich das mehrfach aus. Die Speisen sind sehr gut gewürzt und schmecken auch den Kleinsten, und auf Wunsch sind zudem klassische Kindermenüs wie Spaghetti und Pommes verfügbar. Beim Frühstück könnt ihr ebenfalls frische Speisen zubereiten lassen, gern wird dabei auf eure individuellen Wünsche und Vorlieben eingegangen. Insgesamt freuten wir uns immer wieder auf die Zeit im Restaurant, und die Belegschaft bot jederzeit den feinsten Service.

Spaß für Jung und Alt Das Hotel Riverresort Donauschlinge bietet übrigens, wie vorhin bereits erwähnt, diverse Zerstreuungsmöglichkeiten für Jung und Alt. Uns als Eltern haben besonders die Kinderangebote angesprochen, und obwohl es sich hier um kein ausgewiesenes Kinderhotel handelt, gab es während unseres viertägigen Aufenthaltes immer etwas zu tun. Für die Jüngsten und Jungen gibt es ein eigenes Spielezimmer mit Sitzsäcken, einer modernen Spielküche, einem Autoteppich, Bausteine in allen Größen, Motorikspielzeugen, einer Werkbank, Jonglierbällen und mehr. Sogar eine Nintendo Wii-Konsole lässt sich auf Wunsch bei der Rezeption ausleihen. Draußen gibt es einen tollen Spielplatz, der mit zwei bis drei Minuten Fußmarsch erreichbar ist. Dieser ist für alle ab drei bis vier Jahren geeignet – Klettern, Rutschen, Wippen und mehr sind dort versammelt. Sollte das alles nicht genügen, ist auch das IKUNA Naturresort ist etwa 20 Minuten mit dem Auto entfernt. Das Personal berät euch gerne zu all den Möglichkeiten, die es rundherum so gibt. Nicht umsonst handelt es sich hier um ein Resort der Extraklasse – denn von ganz oben angefangen sind hier alle ganz nah dran an den Gästen, und alle nehmen sich mit einem Lächeln die Zeit für ein Gespräch. Auch ein Ruhebereich neben der finnischen und Kräuter-Sauna ist eingerichtet, es gibt jede Menge Magazine und viel Platz – sowohl drinnen als auch draußen. Im Hotel ist auch noch ein Loungebereich vorhanden, in dem sich neben einem Billardtisch auch ein Tischfußballtisch befindet. Doch im Urlaub sollte man es sich auch mal gut gehen lassen, nicht wahr? Daher gibt es eine nahezu erschlagende Vielfalt an Angeboten, die ihr euch unbedingt durchsehen solltet. Da haben wir natürlich die Probe aufs Exempel gemacht und haben uns nach einem ausgiebigen Spaziergang so richtig entspannen lassen.

Zu den Wellness-Behandlungen Ich machte den Anfang mit einer Wirbelsäulen-Massage. Sie war etwa 30 Minuten lang und äußerst wohltuend. Gleich zu Beginn führten die Dame und ich ein angeregtes Gespräch über unseren Aufenthalt hier, wie es mit den beiden Kleinen so geht und natürlich, was ich beruflich mache. Bei Massagen ist es immer trefflich zu erwähnen, dass man im Büro arbeitet – da versteht es sich von selbst, dass man sich nicht nur der Wirbelsäule, sondern auch dem Nackenbereich und den Schultern zuwendet. Eine angenehme Mixtur aus Johanniskraut, Pfefferminz und anderen guten Dingen sorgte dafür, dass die Massage sich nicht nur gut anfühlte, sondern auch längere Zeit danach gut roch. Der Preis – 39 Euro für 30 Minuten – ist dabei wirklich fair. Meine Frau Marion übernahm dann die sprichwörtliche Fackel und gönnte sich eine klassische Kosmetik-Behandlung. Diese dauerte 60 Minuten und begann mit einer milden Gesichtsreinigung und einem Fruchtsäurepeeling. Dabei wurden Augenwinkel, Lippen und auch andere Gesichtsteile bis zum Dekolleté einzeln bearbeitet und die auf den eigenen Hauttyp abgestimmte Creme mit einem Pinsel aufgetragen. Danach standen 20 Minuten Ruhe zum Abschalten auf dem Programm, das Licht wurde abgeschaltet und Wattepads auf die Augen gelegt. Im Anschluss kam die Dame erneut, massierte die Reste noch gut ein und trug dann den Überschuss wieder ab. Dementsprechend entspannt verließ meine Frau dann den Raum. Die 69 Euro für 60 Minuten waren hier bestens investiert, und dank der Vielfalt an Ölen trug sie das Erlebnis noch länger als diese Stunde an sich.

Mehr Angebote der Donauschlinge**** Zum Geburtstag von Marion – wir haben es terminlich natürlich rein zufällig so abgestimmt – gönnte sie sich ein Paket aus Ganzkörpermassage und im Anschluss eine Fußreflexzonenmassage. Das Ganze dauerte an die eineinhalb Stunden, und ihr könnt euch vorstellen, dass man bei so einer Behandlung wirklich ganzheitlich runterkommt. Was auch immer für Stress, Blockaden oder auch Schmerzen am Tag auftraten, nach dieser Auszeit tritt man wie neugeboren hervor. Auch hier ist wieder der gute Mix an hochwertigen Produkten hervorzuheben: Wohlriechend, sehr angenehm und lang anhaltend war das Gefühl, das sie den restlichen Tag begleitete. Insbesondere fühlte Marion sich so wie beim vorherigen Termin nicht so, als hätte sie eine ganze Produktpalette am Körper – sie spürte keine Rückstände und war mit der Behandlung rundherum glücklich. Ich wiederum habe mich dann für ein Meersalz-Peeling entschieden. Von der Abteilungsleiterin höchstpersönlich wurde ich durch das Erlebnis geleitet, und das war tatsächlich als solches zu bezeichnen. Denn vom Eintreten in das äußerst anregend gestaltete Studio über die ersten Augenblicke, in denen wir unverfänglich über den Tag redeten, bis hin zum Verlassen war einfach nur Wohlfühlen angesagt. Es spricht zweifelsohne für das Angebot, wenn man auch Tage später noch gerne daran zurückdenkt: Der Mix aus Humor, entwaffnender Freundlichkeit, Menschlichkeit und natürlich jeder Menge Kompetenz hinterlässt einfach Spuren. Das Peeling selbst hat sich gar nicht so angefühlt, wie man es sich vorstellen würde – sehr sanft und äußerst effektiv wunderte ich mich, wie glatt meine eigene Männerhaut eigentlich sein kann. Ich kann dieses Peeling also nur empfehlen!

Beide obigen Bildergalerien wurden mit offiziellen Bildern des Hotels erstellt. © Hotel Riverresort Donauschlinge Sonder-Events für alle Und wäre all das nicht genug, so peppen Events das Jahr immer wieder auf und machen das Hotel Riverresort Donauschlinge**** für immer mehr Interessenten attraktiv. Im April und Juni 2024 etwa kommt der Dog-Profi Hundetrainer Sascha Steiner und bietet Themen wie „Von der Leinenführung bis zum entspannten Hund“. Kein Hund? Kein Problem – es werden am 23. Mai und 20. Juli 2024 auch Vollmondwanderungen angeboten. Der Ciconia-Weg ist acht Kilometer lang und beinhaltet etwa 300 Höhenmeter zu absolvieren – das macht man bestimmt nicht oft, eine Aussicht wie den Schlögener Ausblick oder den Steiner Felsen bei Vollmond zu betrachten. Im Juni und November 2024 wiederum ist es auch möglich, unter der Leitung von Yoga-Lehrerin Eva Anaya an „Yoga an der Donau“ teilzunehmen. Natürlich gibt es dabei auch All-inclusive-Angebote, die nicht nur die Events selbst, sondern auch die Nächtigungen samt All-inclusive-Verpflegung umfassen. Als Draufgabe kommen noch Veranstaltungen wie das Magic Summer Night-Wochenende im August 2024 hinzu oder eine 24-Stunden-Wanderung am Donausteig im Oktober 2024 – auch kulinarisch lässt sich das Hotel Riverresort Donauschlinge**** nicht lumpen. Im November wird etwa die Ganslzeit in der Donauschlinge ausgerufen, und natürlich dürfen dann klassische Angebote nicht fehlen. Hier seien „Weihnachten, wie es früher war“ oder „Silvester an der Donauschlinge“ (beides 5 Tage, 4 Nächte) im Dezember erwähnt – von Close Up-Magie über Livemusik bis hin zu perfekter kulinarischer Begleitung wird es euch hier an nichts mangeln.