Red Dead Online (PC): Neues Update veröffentlicht

Der Entwickler Rockstar Games hat ein neues Update für Red Dead Online veröffentlicht, und zwar exklusiv für die PC-Spieler:innen des Titels.

Mehr zum Red Dead Online-Update

Wie das Basisspiel von Red Dead Redemption 2 war Red Dead Online ursprünglich exklusiv auf Konsolen, als es 2018 auf den Markt kam. Als die PC-Version 2019 veröffentlicht wurde, erhielten die Spieler:innen die Chance, die riesige Welt von Red Dead Online mit dem Vorteil einer kräftigen PC-Hardware anzugehen, die die Leistungsobergrenzen der damals aktuellen Konsolen wie der PlayStation 4 und Xbox One erheblich übertraf. Das neueste Update für das Spiel scheint eine gewisse PC-exklusive Instabilität anzugehen. Laut den offiziellen Red Dead Online PC-Patchnotes wird das neue Update unter “Spielstabilität und -leistung” kategorisiert. Rockstars Patch behob sich mit “mehreren Problemen” im Zusammenhang mit der Verursachung von Abstürzen im Spiel. Die Patchnotes waren nicht spezifisch darüber, was genau diese Probleme waren.

Die Reaktion der Community könnte jedoch einen Hinweis auf die Auswirkungen des Pflasters enthalten. Im Zuge des Patches schlug mindestens ein Benutzer auf dem offiziellen Subreddit vor, dass sie keine Abstürze mehr im Zusammenhang mit der Nutzung von Schnellreisen und dem Wildnislager hatten. Twitter-Nutzer Tez2 meinte in einem Beitrag, dass der Patch auch eine Methode behandelt, die von Betrügern verwendet wird, um die Spiele anderer Spieler kurz nach dem Laden zum Absturz bringen. Betrüger waren ein anhaltendes Problem im Wilden Westen, wenn also einige der Absturzprobleme mit einer Methode zusammenhängen, die sie ausgenutzt haben, dann könnte die Abwesenheit von technischen Details in den Patchnotes Sinn machen.