Red Bull BC One Cypher Austria 2023: Die besten B-Girls und B-Boys kommen am 22.4.2023 nach Wien

Breaking Fans aufgepasst: Die besten B-Girls und B-Boys Österreichs kämpfen am Samstag, den 22. April 2023, in den Wiener Werkshallen um den Sieg beim wichtigsten Breaking-Event Österreichs – und um ihre Einladung zum Red Bull BC One World Final in Paris.

Die Spotlights der österreichischen Breaking-Szene richten sich an diesem Tag auf die Wiener Werkshallen. Die besten B-Girls und B-Boys battlen beim Red Bull BC One Cypher Austria 2023 um den Triumph bei der wichtigsten österreichischen Solo Competition für Breaker. Es geht aber um weit mehr als nur Ruhm und Ehre in der heimischen Breaking-Szene: Auf die Sieger wartet die Chance, sich für das Red Bull BC One World Final zu qualifizieren, das 2023 in Paris stattfinden wird – ein Jahr vor den Olympischen Spielen in der französischen Hauptstadt. Die österreichischen Breaker sind bis in die Haarspitzen motiviert, denn Eins-gegen-Eins Battles sind immer für eine Überraschung gut und das KO-System erlaubt keine Fehler. Somit ist Spannung bis zum letzten Headspin garantiert.

Anmeldephase für die Red Bull BC One Cypher Austria Qualifikation ist geöffnet

Breaking ist mehr als nur Lifestyle und eine aufstrebende Trendsportart. Die Leistungsdichte der B-Girls und B-Boys wird in Österreich immer höher und die Tänzerinnen und Tänzer pushen sich gegenseitig zu Spitzenleistungen, um auch im internationalen Vergleich zu den Top-Nationen und Medaillen-Anwärter:innen bei den Olympischen Spielen zu gehören.

Spitzenleistungen sind auch notwendig, um sich für das Red Bull BC One Cypher Austria 2023 zu qualifizieren. Einen Tag vor dem Hauptevent findet in Wien am 21. April 2023 das Qualifikationsturnier statt, bei dem die besten B-Girls und B-Boys, die sich beworben haben, in 1vs1-Duellen ihre Tickets für das Red Bull BC One Cypher Austria 2023 sichern. Die Anmeldung für den Qualifier in Wien ist ab sofort geöffnet!

Ticketvorverkauf für das Breaking-Event des Jahres

Die Wiener Werkshallen werden am 22. April 2023 zum Melting Pot der heimischen Breaking-Szene – und bieten die perfekte Location für B-Girl und B-Boys aus ganz Österreich, um zu zeigen, was in ihnen steckt und wer das Zeug dazu hat, für Österreich 2024 um Olympiamedaillen zu tanzen. Für alle Tanz-Fans und jene, die die neue olympische Disziplin „Breaking“ besser kennenlernen und die Faszination der Eins-gegen-Eins Battles erleben wollen, gibt es ab sofort 100 Early-Bird-Tickets zum Preis von 10 Euro statt 15 Euro für den Red Bull BC One Cypher Austria 2023 am Samstag, 22. April 2023 ab 18.00 Uhr. Außerdem gibt es ein extra Gruppenticket für 4 Personen zum Spezialpreis von insgesamt 48 Euro im Ticket-Vorverkauf. Hier geht es zum Ticketshop!