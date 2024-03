Ravensburger ministeps Plitsch-Platsch-Puzzle Test: Süßes Tierpuzzle im Bad

Von der Verarbeitungsqualität über die Lust am Spiel bis hin zur praktischen Aufbewahrungs-Netztasche hat man hier an alles gedacht. Die Tiere (Pinguin, Krokodil, Flamingo, Eisbär und Otter) sehen dank ihren großen Augen und den freundlichen Gesichtern wirklich süß aus und erfreuen das Kinderherz. Die Teile sind auch dick genug, um einerseits den Kleinsten viel Fläche zum Greifen bzw. Halten zu geben und andererseits so mancher irregulärer Belastung standzuhalten. Unsere Testerin hat in den ersten Minuten gleich eine Beißprobe durchgeführt, die zu keiner sichtbaren Beschädigung geführt hat – das spricht für das ministeps Plitsch-Platsch-Puzzle.

Genauso verhält es sich beim Puzzle-Aspekt selbst: Das Puzzle kann sowohl zusammengesteckt als auch zusammengeschoben werden. Ganz frustfrei können sich die Kleinen dann auch ganz allein mit dem Produkt beschäftigen, vor allem kommt es zu keinen ungewollten Hoppalas. Die Puzzleteile schwimmen hervorragend, trocknen schnell und haften auch an glatten Oberflächen wie Badewanne oder Badfliesen – das erhöht den Spaß gleich nochmals! Beim Preis von 12,99 Euro UVP werden manche meinen: „Zehn Euro hätten’s auch getan“, aber die Qualität und das clevere Design – es scheint alles bedacht – sprechen für sich. Auch unterwegs macht das ministeps Plitsch-Platsch-Puzzle richtig Spaß und peppt die Badezeiten auf. Was will man mehr?