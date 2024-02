Ravensburger bringt Spiele-Neuheiten im Jahr 2024

Der Ravensburger Verlag hat eine Vielzahl von Angeboten für die Jüngsten unter uns parat. Auch 2024 gibt es Neues von der Spiele-Front!

Gleich vorweg: Dies ist nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was der Verlag alles bringen wird. Auf der offiziellen Homepage habt ihr immer im Überblick, was gerade erhältlich ist!

Neuigkeiten bei ministeps

Im Februar 2024 erscheint 1,2,3 Pizzabäckerei – und da geht es heiß her. Vor dem dreidimensionalen Holzofen belegen bis zu vier kleine Backbegeisterte ab zwei Jahren gemeinsam Pizza und lernen dabei spielend das Zählen. Welche Rezeptkarte darf‘s heute sein? Fünf Scheiben Salami, drei Peperoni, zwei Zwiebelringe, Oregano und ein Kännchen Olivenöl sind darauf abgebildet. Eifrig suchen die Kinder im ausliegenden Vorrat nach den Zutaten und zählen sie zusammen laut ab, etwa: „eine, zwei, drei Peperoni“. Reihum belegen die Kinder den runden, bereits mit Tomatensauce bestrichenen Teig mit den Lebensmitteln. Dann wird die erste Pizza in den Ofen geschoben und gebacken, während die kleinen Köche schon die nächste zubereiten. Backzeit hier: Bis alle gemeinsam bis 10 gezählt haben. Guten Appetit! Diese kooperative Pizzabäckerei bietet weitere Spielvarianten im Zahlenraum bis 5 und bis 10 und fördert nicht nur das Mengen- und Zahlenverständnis der Kinder, sondern auch ihre Motorik und Sprachentwicklung. Für ein bis vier Spieler ab zwei Jahren, UVP liegt bei 17,99 Euro.

Das bringt BRIO

Im März 2024 legt BRIO richtig nach und bringt seine Produktpalette auf Schiene. Denn verschiedenste Züge erscheinen dann, seien es der Holzzug zum Anmalen (UVP 29,99 Euro), die London U-Bahn mit Licht und Sound (UVP 49,99 Euro), der Sondereditionszug 2024 (UVP 24,99 Euro) oder ein Rettungswagen (UVP 34,99 Euro), sie alle werden dann die Kinderaugen zum Leuchten bringen. Das Builder Kindergartenset jedoch setzt dem Spaß die Krone auf: Mit einer breiten Palette von 201 Teilen können kleine Nachwuchs-Ingenieure unzählige Konstruktionen bauen. Das Besondere an diesem Set sind die großen gelben und kleineren grünen Zahnräder mit denen ganz neue Konstruktionen möglich sind. Beim Schrauben und Zusammenstecken werden die feinmotorischen Fertigkeiten spielerisch geschult. Die farbenfrohen Teile regen dabei die Vorstellungskraft an und fördern die Kreativität. Das Set (UVP 84,99 Euro) ist kompatibel mit der gesamten Builder-Reihe von BRIO.

tiptoi ist auch dabei

Im Juli 2024 kommt ein neues tiptoi-Lernspiel: Die flinken Sprach-Hörnchen. Darin geht es um Laute hören, Reime finden, Rätsel lösen! Das kooperative Lernspiel nimmt die Kinder mit in den Baumhaus-Kindergarten. Dort erleben sie mit den Sprach-Hörnchen und deren Freunden eine turbulente Sprach-Rallye. An der Reime-Rutsche, der Quatschwort-Schaukel, dem Wörter-See und anderen Stationen warten lustige Aufgaben auf sie, in denen es um Reime, Wortspiele, Anlaute und vieles mehr geht. Dabei werden die Sprach-Hörnchen tatkräftig von ihren Freunden unterstützt. Für jede richtige Antwort gibt es Zapfen, Nüsse oder Beeren. Denn je voller das gemeinsame Nest ist, desto besser! Durch immer wieder neue Aufgaben werden die Kinder zum Wiederholen und Lernen motiviert, was ganz nebenbei das Sprachverständnis fördert. Die UVP liegt bei 26,99 Euro, und ihr braucht den tiptoi-Stift zum Spielen, die UVP des neuesten Modells liegt bei 52,99 Euro.

Die Spielerisch lernen-Reihe

Kleine Koch-Fans können mit Wir spielen Kochen das Auslangen finden. In diesem Spiel bereiten die Kinder gemeinsam leckere Gerichte für die Familie zu. Was steht auf dem Speiseplan? Nudeleintopf, Erbsenrisotto oder Tomatensuppe? Ein Kind nach dem anderen darf eines dieser Tellergerichte kochen. Dafür braucht es jeweils vier Zutaten, die auf der Rezeptkarte abgebildet sind. Aber wo unter den 20 ausliegenden Lebensmitteln sind die Nudeln für den Eintopf? Wo die Karotten? Wo sind Paprika und Mais? Sobald sie gefunden sind, darf sie der kleine Koch oder die kleine Köchin benennen und in den großen Topf auf dem Herd legen. Zuletzt wird kräftig umgerührt, so dass alle Zutaten verschwinden und das erste Essen fertig ist. Danach schwingen die Nächsten den Kochlöffel, bis alle vier Gerichte zubereitet sind und den hungrigen Familienmitgliedern am Tisch serviert werden. Guten Appetit! Für ein bis vier Kinder ab zweieinhalb Jahren für 17,99 Euro (UVP) ist das Spiel bereits im Handel erhältlich.