Rainbow Six: Mobile wurde für iOS und Android angekündigt

Rainbow Six: Mobile von Ubisoft bringt das langsame, taktische Gameplay, das von Rainbow Six: Siege populär gemacht wurde, auf mobile Plattformen.

Das Game kommt zusammen mit vielen bekannten Karten und Operatoren – Fans sollten sich also sofort zu Hause fühlen. Durch den Mobile-Fokus wurde das Spiel mit Blick auf kürzere Spiele und Spielsitzungen entwickelt. Nicht nur das, sondern die Spieler:innen werden in der Lage sein, das HUD und die Steuerung nach Belieben anzupassen – etwas, das aufgrund der unterschiedlichen Typen von iOS- und Android-Geräten dringend benötigt wird. Rainbow Six: Mobile wird mit einer Auswahl an Spielmodi kommen, darunter einen Angriffs-gegen-Verteidigungsmodus, der zwei Teams in einer Best-of-Drei-Serie von “schnelllebigen 5v5-Matches und intensiven Nahkampf bei rechtzeitigen taktischen Entscheidungen” konfrontiert, sowie die Sicherung des Bereichs und die Bombe.

Diejenigen, die sich in die Rainbow Six-Operatoren verliebt haben, können erwarten, dass sie auch hier auftauchen und ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Gadgets mitbringen. Es gibt keine Info darüber, wie viele wir beim Start erwarten können, aber am Bild sind mal zehn zu sehen. Ich finde es klasse, neue große Spiele auf mobile Plattformen kommen zu sehen. Das Team von Ubisoft wird sicherlich viel Arbeit vor sich haben, wenn sie die bereits bestehende Community von den Vorzügen dieses Spiels überzeugen wollen. Dazu ist fraglich, ob das Rainbow Six-Erlebnis auf eine völlig andere Plattform übertragen werden kann, ohne etwas von dem Zauber zu verlieren. Jedenfalls werden so mehr Leute die Serie kennenlernen, mal sehen, wie sich das Ganze gestalten wird! Zur offiziellen Website geht es hier, und einen Trailer gibt es auch: