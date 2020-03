Quantic Dream PC-Box-Versionen nun erhältlich

Gute Nachrichten für die Quantic Dream Games-Fans – Der Entwickler und Koch Media veröffentlichen die Erfolgstitel Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human in PC-Box-Versionen. Die ehemals PlayStation-exklusiven Spiele bekommen eine eigene Box-Version inklusive Artbook und Stickers.

Die Quantic Dream PC-Box-Versionen

Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human sind interaktive Story-Abenteuer, die Spieler mit nervenaufreibenden Dilemmas und herzzerreißenden Situationen konfrontieren. Die mitreißende Action wird durch die Starbesetzung regelrecht zum Leben erweckt. Jede Entscheidung beeinflusst die Geschichte, verändert ihr Ende und macht jeden Spieldurchlauf somit zu einem einzigartigen Erlebnis. Die PC-Versionen bieten atemberaubende Grafik in 4k-Auflösung, 60fps und die volle Unterstützung von Maus, Tastatur und Gamepad, um ein bestmögliches Spielerlebnis zu garantieren.