Psychothriller Loretta (PC) kommt am 16. Februar 2023 heraus

Die PC-Version des Psychothrillers Loretta wird am 16. Februar über Steam, GOG und andere große Vertriebsplattformen erscheinen.

Dies kündigten der Herausgeber DANGEN Entertainment und der Entwickler Yakov Butuzoff an. Die Versionen von PlayStation 4, Xbox One und Switch folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Loretta ist ein Psychothriller, der euch auf eine starke Reise mitnehmen will. Die Geschichte handelt von einer Frau, die sich mit Verrat, der Untreue ihres Mannes, Beziehungsproblemen und der schwierigen sozialen Situation der 1940er Jahre auseinandersetzt. Konzeptionell und ästhetisch ist das Spiel inspiriert von der amerikanischen Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts, den Werken von Andrew Wyeth und Edward Hopper, Film Noir der 40er bis 50er Jahre, Thrillern von Alfred Hitchcock, dem Philip Ridley-Film The Reflecting Skin, den Büchern 1922 von Stephen King und Lolita von Vladimir Nabokov.

Loretta ist ein storybasiertes Abenteuerspiel, in dem sich das Gameplay darauf konzentriert, Sätze im Dialog auszuwählen, mit Objekten zu interagieren und Entscheidungen zu treffen. Dabei geht es unter anderem darum, einen Mord zu planen und die Beweise loszuwerden. Im Verlauf des Spiels wird jemand getötet und ihr versucht, ein Verbrechen zu vertuschen, und das Game macht euch dabei gewissermaßen zu einem Komplizen. Wie ihr euch auch entscheidet – der Titel wird viele Enden bieten. Ihr sollt dabei frei über das Schicksal der Hauptfigur entscheiden können: Die Handlung kann sich entweder in ein Netz zwielichtiger Lügen oder in ein Crescendo blutiger Morde verwandeln. Wenn ihr einen Trailer zu Loretta sehen wollt, könnt ihr dies hier tun: