PSVR2 Ego-Shooter Firewall Ultra erscheint am 24.8.2023

Der taktische Ego-Shooter Firewall Ultra von First Contact Entertainment erscheint am 24. August 2023 für PlayStation VR2 und ist ab sofort im PlayStation Store vorbestellbar. In einem neuen Trailer werden erstmals die intensiven PvP-Gefechte des Multiplayer-Titels gezeigt.

Firewall Ultra ist der Nachfolger des PS VR-Hits Firewall Zero Hour aus dem Jahr 2018 (hier geht’s zu unserem Test). Im PvP-Spielmodus “Verträge” treten zwei Viererteams in taktischen Kämpfen gegeneinander an. Firewall Ultra bietet aber auch einen brandneuen PvE-Modus, in dem Spieler:innen alleine oder im Team mit bis zu drei Mitspieler::innen gegen KI-Feinde antreten.

Neben der Standard Edition wird auch eine Digital Deluxe Edition von Firewall Ultra verfügbar sein. Die Deluxe Edition enthält neben den Inhalten der Standard Edition eine frühere Freischaltung von vier spielbaren Elitesöldnern, vier exklusive Outfits und vier Waffen-Designs, sowie den Operation Pass, der Zugang zu einer kommenden Operation gewährt. Vorbesteller erhalten zudem die legendäre Waffe Reaper X75. Diese ist sowohl in der Standard als auch in der Digital Deluxe Edition bei einer Vorbestellung enthalten.