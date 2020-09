PS5-Vorbestellerchaos: Kommt die Libro PS5 Vorbestellung wirklich morgen? [UPDATE]

Was für eine Freudennachricht erreichte alle, die sich Libro PS5 Vorbestellungen sicherten – laut Emailbenachrichtigung soll die PlayStation 5, deren Release im Zuge des PS5-Showcases erst für 19.11.2020 angekündigt wurde, bereits am 19.9.2020 erscheinen!

Aber alles schön der Reihe nach: Vor wenigen Wochen enthüllte Microsoft den Preis und das Erscheinungsdatum der Xbox Series X/S und legte damit im hart umkämpften Konsolenmarkt vor. Sony ließ sich davon nicht stressen und enthüllte erst im Zuge des PS5 Showcases vorgestern – vorab wurde nur von einem Games-Update-Showcase geredet – den Preis als auch das Erscheinungsdatum. Dem zufolge soll die PS5 am 19.11.2020 für 399 Euro (digital only) bzw. 499 Euro (mit Laufwerk) auf den Markt kommen. Sofort gingen bei sämtlichen Onlinehändlern die Vorbesteller-Seiten dazu online. So auch bei Libro oder beispielsweise Amazon. Wir konnten uns offenbar eine PS5 vorab sichern und staunten nicht schlecht, als uns heute eine Emailbenachrichtigung von Libro erwartete. Wir rechneten – angetrieben vom Vorbestellerchaos weltweit – mit einer Stornierung der Vorbestellung, doch offenbar kommt alles anders.

Kommt die Libro PS5 Vorbestellung wirklich morgen?

Laut dem folgenden Email kommt unsere vorbestellte PS5 nicht am 19.11.2020 und auch nicht am Launchday der Xbox Series (10.11.2020), sondern offenbar schon morgen! Mal schauen, ob es sich dabei um einen Fehler handelt, oder wir wirklich schon morgen loslegen können. Was glaubt ihr?

[UPDATE 11:00 Uhr] Liefertermin wieder am 19.11.2020

Libro hat ein neues Update-Email geschickt und daran verlautbart, dass der neue alte Liefertermin vom 19.9.2020 wieder auf den 19.11.2020 geändert wurde.