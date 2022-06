PS5-Versionen von Resident Evil 7 sowie Teil 2 und 3 wurden im PSN entdeckt

Die PS5-Versionen von Resident Evil 7 und die jüngsten Remakes von Resident Evil 2 und 3 sind im PlayStation Network erschienen.

Resident Evil auf PS5? Ja bitte!

Das deutet darauf hin, dass sie bald veröffentlicht werden könnten. Capcom kündigte im März an, dass die Spiele in diesem Jahr auf PS5 und Xbox Serie erscheinen würden, obwohl ein näheres Veröffentlichungsdatum nicht bekanntgegeben wurde. Wie der PlayStation-Patchtracker @PlayStationSize entdeckte, sind alle drei Titel jetzt auf der PSN als PS5-Spiele erschienen, was zu Spekulationen führte, dass sie in Verbindung mit dem Summer Game Fest-Showcase diese Woche oder Capcoms eigenem digitalen Event nächste Woche veröffentlicht werden könnten. Capcom sagte zudem, dass die Upgrades der neuen Generation für bestehende Besitzer:innen der Spiele kostenlos sein werden.

“Upgrade-Patches für alle drei Spiele werden auch für PC-Spieler ohne zusätzliche Kosten veröffentlicht, wenn die Versionen PlayStation 5 und Xbox Serie veröffentlicht werden!” Capcom sagte, dass die Konsolenversionen der neuen Generation der Spiele “visuelle Verbesserungen” enthalten werden, gab aber nicht bekannt, ob es darüber hinaus neue Funktionen geben wird. Der Konzern bestätigte kürzlich, dass sich ein Resident Evil 4-Remake in der Entwicklung befindet und am 24. März 2023 für PS5, Xbox Serie und PC veröffentlicht werden soll. Laut Capcom wird das Remake von Resident Evil 4 die Essenz des Originalspiels bewahren und gleichzeitig “modernisiertes Gameplay, eine neu gestaltete Handlung und eine lebendig detaillierte Grafik besitzen“. Mehr soll es im Capcom Showcase-Livestream am 13. Juni zu sehen geben.