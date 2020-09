PS5 Showcase: Neuer Deathloop Trailer veröffentlicht

Bethesda Softworks hat letzte Nacht auf dem Sony PlayStation 5 Showcase einen neuen DEATHLOOP Trailer veröffentlicht.

Im neuen Trailer macht sich Protagonist Colt auf die Jagd nach zwei seiner acht Ziele, die er ausschalten muss, wenn er den Loop auf Blackreef brechen und von der Insel entkommen will. In bekannter Arkane-Manier kann der Spieler die Zielpersonen auf verschiedene Arten aus dem Verkehr ziehen. Das Finden von Hinweisen und Zusammensetzen der Puzzlestücke ist dabei das A und O, wenn Colt es schaffen will, alle Ziele zu erledigen, bevor um Mitternacht die Uhr wieder zurückgedreht wird.