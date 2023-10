PS5 Konsolen-Cover und DualSense Controller ab sofort in neuen Farben vorbestellbar

Wie in der State of Play im September angekündigt, kommen neue Farbvarianten für PS5 Covers und den DualSense Wireless Controller auf uns zu. Nun verkündete Sony, dass ab sofort die drei neuen Farbvarianten vorbestellt werden können. Dabei handelt es sich um die drei neuen Farben glühendes Volcanic Red, verlockendes Cobalt Blue und anmutiges Sterling Silver.