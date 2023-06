Prinzessin Peach bekommt eigenes Nintendo Switch-Spiel im Jahre 2024

Es ist schon an der Zeit: Prinzessin Peach kriegt ihre Hauptrolle in einem Nintendo Switch-Spiel! Mehr ist allerdings noch nicht bekannt…

Mehr über das Prinzessin Peach-Spiel

Nintendo wird Prinzessin Peach nächstes Jahr eine Hauptrolle in ihrem eigenen Nintendo Switch-Spiel geben, kündigte das Unternehmen auf der Nintendo Direct am Mittwoch an. Es ist das erste von Peach angeführte Spiel seit mehr als 17 Jahren und wird der erst dritte Titel sein, der von ihrer königlichen Hoheit angeführt wird. Der Spieldesigner Yoshiaki Koizumi und der Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa zeigten nur einen kurzen Einblick in Peachs unbetiteltes Switch-Spiel, das als Bühnenspiel zu spielen scheint. Peach wird von einem unbekannten Charakter begleitet, einer kleinen sternähnlichen Kreatur, die sich scheinbar in ein Band mit ihren eigenen Fähigkeiten verwandeln kann. Peachs Partner kann Feinde angreifen oder Bühnenrequisiten mit seinen Kräften verwandeln – und kann Peach anscheinend selbst verwandeln.