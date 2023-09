Premium-Zuwachs: Jabra Elite 8 Active und Jabra Elite 10 angekündigt

Jabra stellt zwei neue Premium-Modelle vor und ergänzt mit diesen sein True-Wireless-Portfolio im großen Stil. Während sich die neuen Jabra Elite 8 Active in Härtetests als die robustesten Earbuds der Welt* erwiesen haben, zeichnen sich die neuen Jabra Elite 10 durch ein halboffenes Design, besonders hohen Tragekomfort und immersiven Klang durch Dolby Atmos mit Dolby Head Tracking aus.

Jabra Elite 8 Active

Die jüngste Ergänzung der Active-Reihe setzt neue Maßstäbe für Langlebigkeit und Passform. Die neuen Premium-In-Ears sind nicht nur fürs Laufen oder Trainieren konzipiert, sondern bewähren sich auch unter anderen widrigen Umständen als äußerst strapazierfähige Begleiter.

Von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen bis hin zu Regen und extremer Höhe überzeugen die Jabra Elite 8 Active in allen erforderlichen Tests und erfüllen den US-Militärstandard für robuste Elektronik (810H). Sie sind bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern absolut wasserdicht und gemäß Schutzklasse IP68 vollständig staub- und wasserdicht, während das Ladecase nach IP54 staub- und spritzwassergeschützt ist. Zusätzlich wurden die Jabra Elite 8 Active einem intensiven Korrosionstest unterzogen. Beim Highly Accelerated Corrosion Testing (HACT) unterliefen die Earbuds elf vollständige Testzyklen, die jeweils zwei Stunden bei 40° C und 93 Prozent Luftfeuchtigkeit, einen 15-minütigen Spritzwassertest in Salzwasser sowie einen 15-minütigen Hitzetrocknungstest bei 40° C beinhalten, um erfolgreich ihre Korrosionsbeständigkeit zu beweisen. Darüber hinaus sitzen sie dank optimierter Jabra ShakeGrip™-Technologie sicher im Ohr.

Die Jabra Elite 8 Active sind nicht nur besonders widerstandsfähig, sondern ermöglichen zudem ein hochwertiges Klangerlebnis. Dank Dolby Audio bieten sie einen lebensechten, klaren Klang für ein angenehmes Hörerlebnis während einer langen Trainingseinheit. Die adaptive Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) von Jabra optimiert automatisch die ANC-Leistung je nach Umgebung. Die windneutralisierende HearThrough-Technologie reduziert Windgeräusche effektiv, ohne den Verkehrslärm zu blockieren. So gewährleisten die Jabra Elite 8 Active Sicherheit, ohne an Klangqualität zu verlieren.

Die neuen Jabra Elite 8 Active sind in Caramel, Navy, Black und Dark Grey zu einem UVP von €199 erhältlich. Weitere Informationen findet ihr unter www.jabra.com/elite-8-active.

Jabra Elite 10

Die Jabra Elite 10 stehen für eine optimale Kombination aus Komfort, Klang und Telefonie – sowohl im Beruf als auch im Privatleben. Sie sind für Content in Dolby Atmos® optimiert und die ersten True-Wireless-Kopfhörer von Jabra, die Dolby Head Tracking unterstützen. Dolby Head Tracking erzeugt bei Inhalten wie Musik, Hörspielen, Games oder Filmen in Dolby Atmos und Stereo ein natürlicheres Klangerlebnis, indem es den Zuhörer in der Mitte des Geschehens hält, während er seinen Kopf bewegt. Bei Audioinhalten, die in Dolby Atmos verfügbar sind, verstärkt Dolby Headtracking das natürliche Hörerlebnis und sorgt für besonders klaren und detailreichen Klang.

Das neue Flagship-Modell der Elite-Reihe von Jabra reduziert störende Umgebungsgeräusche durch Jabra Advanced Active Noise Cancellation (ANC). Die leistungsstarke ANC-Technologie von Jabra passt sich automatisch an die Umgebung an. Erreicht wird dies durch Infraschallwellen, die den Gehörgang individuell ausmessen, und Algorithmen, die Schallschlupflöcher und Windverhältnisse erkennen. Auf dieser Grundlage schalten die Earbuds in lauteren Umgebungen automatisch auf die höchste ANC-Stärke und reduzieren die Stärke in ruhigen Umgebungen.

Basierend auf den Learnings der Jabra Elite 7 Pro, was die Passform, und der Jabra Elite 85t (Hier geht’s zu unserem Test), was den ganztägigen Tragekomfort angeht, bieten die Elite 10 als erste In-Ear Kopfhörer von Jabra die Jabra ComfortFit-Technologie für einen natürlichen, leichten Sitz und mehr Bequemlichkeit im Ohr an. Das halboffene Design reduziert den Druck im Ohr und ermöglicht so eine bequeme Nutzung, den ganzen Tag über. Die gesamte Oberfläche, mit der das Ohr in Berührung kommt, ist aus weichem Silikon gefertigt und sorgt für einen angenehmen, passgenauen Sitz. Die Earbuds sind so konzipiert, dass sie für viele verschiedene Ohrformen und -größen geeignet sind.

Die Jabra Elite 10 In-Ears sind Cream, Cocoa, Titanium Black, Gloss Black und Matte Black ab September 2023 zu einem UVP von €249 erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.jabra.com/elite-10