Premium-Gaming-Stühle von AndaSeat bekommen Neuzugänge

Fnatic Edition – Sitzen wie Champions

Der aus der Zusammenarbeit von Fnatic und AndaSeat entstandene Premium-Stuhl zeichnet sich unter anderem durch sein besonderes Design aus. Die gemeinsamen Farben gelb und orange werden gezielt an den Seitenbändern, sowie den Griffen des Stuhls eingesetzt. Dabei besteht das Material aus besonderem AD+-PVC-Leder. Dieses sieht dank der schwarzen Farbgebung und den farblichen Highlights nicht nur elegant aus, es ist auch leicht zu reinigen und robust gegen Kratzer. Vor allem aber fühlt es sich weich an und bietet hohen Komfort während des Sitzens.

Doch auch die ergonomische Form des Stuhls überzeugt auf allen Längen. Das AD+-Design der Rückenlehne bietet individualisierbaren Sitzkomfort, indem sie sich bis zu 160 Grad verstellen lässt. Das entlastet die Wirbelsäule und fördert eine gesunde Körperhaltung. Außerdem sorgen die besonders großen 75 mm Räder für einen besseren Halt, ohne dabei den Untergrund zu zerkratzen.

Kaiser 2 – Nomen ist Omen

Der Kaiser 2 mit stylischem SyncTilt-AD+-Rückenlehnen-Design bietet eine angenehme Sitzlösung. Die bedienungsfreundliche und individuell verstellbare Rückenlehne entlastet den Rücken und die Muskulatur. Der Stuhl passt sich an die Bedürfnisse des Nutzers an, ist für jede Statur und damit auch optimal für langes Arbeiten am Schreibtisch geeignet. Die 65 mm Räder bewegen sich geschmeidig auf jedem Untergrund. Das Material aus DuraXtra-Ad+-Leder ist langlebig, pflegeleicht und flexibel. Der Sitzbezug ist daher komfortabel, ohne seine Form zu verlieren. Das Material und das rote Farbdesign bringen den Rennwagen-Flair in die eigenen vier Wände.

Die Arbeitswelt befindet sich in einem stetigen Umbruch. Die Umstellung auf Home Office oder agiles Arbeiten wird zwar nicht vollkommen bleiben, aber zumindest in Teilen beibehalten werden. Umso wichtiger ist auch in den eigenen vier Wänden die richtige Sitzunterlage für lange Tage am PC. Dank des besonderen Z-Form-Designs und ausgereifter ergonomischer Technologie eignet sich der Kaiser 2 hervorragend für das Arbeiten im Homeoffice.

Über AndaSeat

Ob während der Arbeit oder in der Freizeit – die meisten Menschen verbringen ihre Zeit sitzend. Daher ist eine komfortable Unterlage unverzichtbar. Die Premium-Stühle von AndaSeat sind die ultimativen Allrounder für jede Gelegenheit. Ob Home Office, Home Schooling oder lange Feierabende mit dem Lieblings-Game, sie garantieren ein komfortables Sitzerlebnis.

AndaSeat glänzt mit einem großen Portfolio an Premium-Gaming-Stühlen, welche sich nicht nur für jede Gelegenheit, sondern auch für jeden Geschmack eignen. Dank jahrzehntelangen Erfahrung in der Herstellung von Sitzlösungen im Motorsport, gelang es AndaSeat eine komfortable, ergonomische und stylische Option für E-Sportler sowie Büroarbeitende zu erschaffen. Zu den Flaggschiff-Modellen zählen, unter anderem, der Kaiser 2 und die Fnatic Edition. Dank des besonderen Z-Form-Designs und der XL-Größe überzeugt der Kaiser 2 mit ultimativen Komfort, auch bei längerem Sitzen. Die Fnatic Edition entstand im Zuge der Partnerschaft mit der gleichnamigen globalen E-Sport-Organisation. AndaSeat legt dabei das Augenmerk auf Komfort und ergonomische Form, um ein gesundes und angenehmes Sitzerlebnis während langer Gaming Sessions oder Arbeitstage zu gewährleisten.