Potion Permit ist ab sofort auch für Mobilgeräte verfügbar

Letztes Jahr gab Playdigious bekannt, dass es die Simulations-RPG Potion Permit (6,99 Euro) von MassHive Media auf Mobilgeräte bringt.

Mehr zu Potion Permit

Potion Permit debütierte auf PC- und Konsolenplattformen, und es hat auch physische und digitale Veröffentlichungen mit einer neuen Deluxe-Edition gegeben. Es gibt eine Demo auf anderen Plattformen, wenn ihr es vor einem Kauf ausprobieren wollt. Das Game lässt euch nämlich als Alchemist in Mondburg spielen, um Patienten zu heilen, indem ihr Zutaten sammeln, Tränke brauen und erkunden könnt, während ihr Beziehungen zu den verschiedenen Leuten aufbaut. Der Titel auf Mobilgeräten umfasst natürlich Game Center-Erfolge, Cloud-Speicherungen, Controller-Unterstützung und Optimierungen für die neue iPhone 15-Familie. Hier der neueste Trailer zum Spiel:

Um sieben Euro muss man nicht groß nachdenken, wie unser Test beweist: Der Titel ist leicht zugänglich, versprüht jede Menge Charme und bringt eigene Ideen in eine Abteilung, die schon sehr mit Copy&Paste-Mechaniken zu kämpfen hatte. Zudem sind kleine Kniffe wie die Minispiele eine nette Abwechslung, und euer Hund ist in gewissen Fällen sehr nützlich. Wenn ihr Indie-Titel liebt, könnt ihr hier bedenkenlos zugreifen – das Spiel macht einiges richtig und gut. Wenn ihr Interesse an Potion Permit habt, könnt ihr das Spiel mittlerweile auf PC, Nintendo Switch, PlayStation- und Xbox-Konsolen spielen – und neuerdings nun auch auf Google Play und dem Apple App Store für iOS herunterladen. Habt ihr dem Game schon mal eine Chance gegeben?