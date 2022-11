Pokémon-Lookalike DokeV wird erst 2024 erscheinen

Pearl Abyss hat angekündigt, dass sein Pokemon-inspiriertes Spiel DokeV bis 2024 verschoben wurde. Warum ist das so?

Über DokeV

Pearl Abyss kündigte dieses Spiel 2021 mit einem erstaunlichen In-Engine-Trailer an. Aber seitdem haben wir wirklich nichts Bemerkenswertes darüber gehört – eigentlich nie ein gutes Zeichen. Das Studio arbeitet darüber hinaus an einem weiteren Spiel, Crimson Desert, das in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 veröffentlicht wird. CEO Heo Jin-young sagte: “DokeV erfüllt zusammen mit Crimson Desert unsere interne Entwicklungs-Roadmap. Da sich unser Kernentwicklungsteam in diesem Jahr jedoch auf die Entwicklung von Crimson Desert konzentriert, werden wir unser Bestes tun, um in Zukunft zusätzliche Informationen für DokeV offenzulegen.“