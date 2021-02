Zum 25. Pokémon Geburtstag wurde das brandneue Spiel, Pokémon-Legenden: Arceus enthüllt. Es spielt in der Sinnoh-Region, bringt ein völlig neues Pokémon-Erlebnis und soll Anfang 2022 erscheinen.

In Pokémon-Legenden: Arceus erkunden wir die Weiten der Natur und treffen die dort heimischen Pokémon an. Wilde Pokémon können nun beobachtet und studiert werden bevor wir sie fangen. Natürlich können wir auch mit verbündeten Pokémon gegen wilde Pokémon kämpfen. Dazu muss einfach ein Pokéball, mit dem gewünschten Pokémon, in die Nähe eines wilden Pokémon geworfen werden, wodurch sofort ein Kampf beginnt. Dieser neue Ansatz soll Fans ein fesselndes Spielerlebnis ermöglichen.

Die im Trailer gezeigten Szenen und Kamerafahrten erinnern sehr an The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Es wirkt fast so als hätten die EntwicklerInnen von Game Freak auf die Fans gehört und nun ein Pokémon Open-World Spiel entwickelt. Pokémon Fans dürfen vorsichtig gespannt sein!