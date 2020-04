Pode Test (PC): Koop mal anders

In Pode übernehmt ihr die Kontrolle über zwei kleine knuffige Wesen. Was dieser Titel kann, lest ihr hier in diesem Review!

Über Pode

Die Story fängt ohne große Worte an: Ein kleiner Komet, der Luma aus Super Mario Galaxy gar nicht so unähnlich ist, fällt vom Himmel und landet unsanft in einem steinernen Reich. Sein Name ist Glo, und er möchte natürlich wieder zurück zu seinen Freunden. Ihm zur Seite steht ein Stein namens Bulder, und schnell ist eine erste Freundschaft geschlossen. Nun gilt es, Glo wieder zurück nach Hause zu helfen! So rätselt ihr euch durch die Höhlen des Bergs Fjellheim, und vier Ebenen gilt es zu schaffen.

Dabei sind die Rätsel eher der einfacheren Natur: Beide Figuren haben eine eigene Kraft, die ihr durch Halten der Triggertaste auslöst. Wenn ihr also beispielsweise als Bulder in der Nähe eines Steines seid, könnt ihr so einen Schalter betätigen oder aber Steinplattformen aus dem Berg erwachsen lassen. Als Glo wiederum könnt ihr Licht und Wärme spenden, so lassen sich Lunten anzünden, Pflanzen blitzschnell wachsen oder eben Pflanzenplattformen erschaffen. Alles hilft euch beim Weiterkommen, und genau darum geht es in Pode.