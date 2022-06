PNY Technologies XLR8 Gaming microSDXC 256 GB Test: Schnelle, leistbare Speicherkarte

Die PNY XLR8 Gaming microSDXC 256 GB kostet auf Amazon rund 35 Euro und bietet dafür starke Leistung und immerhin 256 GB Speicherplatz. Während sie in Spielkonsolen wie etwa der Nintendo Switch zwar in Teilbereichen für einen Boost sorgen kann, ist sie in diesem Einsatzgebiet beileibe kein Allheilmittel. Dafür spielen einfach zu viele andere Komponenten mit, und das muss euch beim Kauf bewusst sein. Geht es dafür eher um Gerätschaften, die eine Dauerbeanspruchung der Karte schaffen, zahlt sich eine schnellere microSDXC-Karte durchaus aus. Dazu gehören etwa das Aufzeichnen von 4K-Video-Livestreams, etwa in einer Smart Home-Kamera, aber auch in Drohnen und anderen Geräten.

Kann man diese Speicherkarte also uneingeschränkt empfehlen? Die Antwort auf diese Frage ist ein lautstarkes „Kommt drauf an“ – denn von all der Performance profitieren nur wenige Geräte so richtig. Es ist aber schön zu wissen, dass wenn man die Karte in einem Tablet oder einem PC nutzt, der Geschwindigkeitsvorteil nicht zu unterschätzen ist! All dies soll die tatsächliche Leistung der PNY XLR8 Gaming microSDXC 256 GB allerdings nicht schmälern. Denn der Preis ist durchaus in Ordnung, der gebotene Speicherplatz ist hoch und die Leistung passt in jeder Situation! Wer also eine leistbare microSDXC-Karte sucht, kann hier mit relativ wenig Geld relativ viel Speicherplatz gewinnen. Schon allein das rechtfertigt den Kauf dieser Karte, egal für welchen Einsatzzweck!