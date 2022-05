PNY Technologies stellt neue XLR8 Gaming-Flash-Speicherkarten vor

Mit den XLR8-Speicherkarten bringt ihr eure Geräte auf das nächste Level. Lest hier, was der Hersteller mit den neuen Karten verspricht!

Über die XLR8-Speicherkarten

PNY Technologies bietet elektronisches Zubehör und Datenspeicherlösungen an. Das Unternehmen kündigt die Einführung der XLR8 Gaming-Linie von microSD-Flash-Speicherkarten mit V30 Video-Geschwindigkeitsklasse und A2 App-Leistung an. Sie erweitern das Sortiment des Unternehmens an microSD-Karten und Gaming-Lösungen. Die neuen XLR8-Flash-Speicherkarten von PNY sollen die ultimative Lösung für mobiles Konsolenspiel auf Smartphones, Tablets und tragbaren Spielkonsolen sein. Sie bieten extrem hohe Geschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s sequentielles Lesen und 90 MB/s sequentielles Schreiben. Diese A2 App-Performance-Klassifizierung macht sie nicht nur für das Gaming, sondern auch für hoch anspruchsvolle Foto- und Videoaufnahmen bestens geeignet.

Als handelsübliche microSD-Karten sind die XLR8 Gaming-Karten mit mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets sowie tragbaren Spielkonsolen kompatibel und sind in unterschiedlichen Kapazitäten von 128 GB bis 512 GB erhältlich. Die Wartezeiten bei Installationen, aber auch bei Ladezeiten können so dramatisch verkürzt werden und machen einen Kauf sehr interessant. Interesse bekommen? Die PNY XLR8 Class 10 U3 V30 microSD-Flash-Speicherkarten sind ab sofort auf Amazon.de in zwei unterschiedlichen Kapazitäten (128 GB und 256 GB) erhältlich. Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website des Herstellers PNY!