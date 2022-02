Plus Ultra! My Hero Ultra Impact ab sofort für Android und iOS erhältlich

BANDAI NAMCO veröffentlichte das Mobile Game My Hero Ultra Impact das auf dem Hit-Anime „My Hero Academia“ basiert, kostenlos für iOS und Android. Das Spiel enthält eine Vielzahl der bekannten Figuren aus dem Anime, die in diesem „Quirk Battle RPG“ zusammenkommen und gegeneinander antreten können.

Die englische Version des Mobile-Prüglers ist eine direkte Übersetzung der aktuellen japanischen Version des Spiels und bietet daher eine große Menge an Content, darunter eine Vielzahl an Charakteren, Features und Events. Ebenfalls enthalten ist auch das neue Update, dass den Player-versus-Player-Modus ins Spiel bringt. Seit der Veröffentlichung im Mai 2021 wurde das Spiel über 3 Millionen Mal in Japan heruntergeladen.

Bonus für Pre-Register- und Early-Start-Spieler:innen

Um sich bei den Fans zu bedanken, die an der Vorregistrierungskampagne zum Spiel teilgenommen haben, erhalten alle, die My Hero Ultra Impact installieren, beim ersten Start 750 Hero Gems, genug für 15 Recruits. Weiterhin gibt es zwischen dem 10. Februar 2022, 07 Uhr und dem 16. Februar 2022, 06:59 Uhr erhöhte Drop-Rates beim Global Release Celebration Recruit für die Figuren mit der höchsten Seltenheit: UR [Crush Despair] All Might und UR [Ruler of Evil] All For One.

Ebenfalls wird es auch einen Running Start Login Bonus und einen Global Release Celebration Login Bonus geben, bei denen Fans täglich eine Vielzahl nützlicher Items erhalten können, wie zum Beispiel Global Release Recruit Tickets, Hero Gems oder auch Character Lv Up Bars, um die eigenen Charaktere zu trainieren.