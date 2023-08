Plitvice Holiday Resort****: Aktivurlaub in der unberührten Natur Kroatiens

In der Nähe des Nationalparks Plitvicer Seen, rund 2 Stunden von Zagreb entfernt, liegt das Plitvice Holiday Resort****, das für Aktivurlaub und seine ursprünglichen Naturschönheiten bekannt ist. Auf 50.000 Quadratmetern bietet das Resort eine Vielzahl unterschiedlicher Unterkünfte. Mit 85 Stellplätzen, 15 Campingplätzen, 22 komfortablen Standardzimmern, 1 gemütlichen Apartment, 14 Mobilehomes, 6 Indianerzelten, 9 erstklassigen Seehäusern und 5 Baumhäusern findet jeder sein passendes Refugium.

Fantastische Glamping Unterkünfte in faszinierender Natur laden im Plitvice Holiday Resort zum Genießen und Aktiv sein ein. Im Pavillon Jelena garantieren 16 Standard-Doppelzimmer Wohlfühlatmosphäre, in drei Bungalows stehen den Besuchern 6 komfortable Doppelzimmer zur Verfügung. Das Apartment, mit Platz für 2 Erwachsene und 2 Kindern, schafft Gemütlichkeit inmitten atemberaubender Natur. Die Seehäuser verzaubern durch eine moderne Ausstattung, charmantes Ambiente und direkten Seezugang mit einem kleinen Strand. Sie sind für zwei Personen konzipiert und versprechen einen idyllischen und romantischen Kurzurlaub in der Natur. Fünf fantastische Baumhäuschen verschaffen eine einzigartige Unterkunft für bis zu vier Erwachsene und ein Kind.

In Poolnähe befinden sich die geräumigen und neu errichteten Mobilehomes, mit großer Terrasse, traumhaftem Poolblick und Platz für bis zu vier Erwachsene sowie zwei Kinder. Das Ambiente des Indianer Dorfes, mit seinen sechs real nachgebauten Tipi-Zelten, eignet sich perfekt für einen aufregenden Abenteuerurlaub. Jedes Zelt hat ausreichend Platz für vier Personen. Der nahegelegene Kinderspielplatz sowie ein großzügiges Schwimmbecken garantieren Spaß und Erholung. Für Individualurlauber ist der Campingplatz „Plitvice Holiday Resort” die optimale Unterkunft, um zu entspannen und die Vielfalt an Natur- und Kulturschönheiten zu erkunden. Alle Stellplätze befinden sich in der Nähe von gepflegten Sanitäranlagen, Familienbädern, Wäschemöglichkeiten, Trocknern, Bügeleisen und Bügelbrettern. Der dichte Wald rundum das Resort sorgt für gemäßigte und angenehme Temperaturen im Sommer.

Im erholsamen Wellnesscenter mit finnischer Sauna, Infrarotsauna, Erlebnisdusche und Massagebecken, finden Ruhesuchende wohltuende Entspannung. Für welche Art der Unterkunft man sich auch entscheidet, die köstlich frisch zubereiteten Speisen und Getränke des Resorts begeistern jeden Gaumen. Das Restaurant verwöhnt Besucher mit einer großen Auswahl an traditionellen Spezialitäten und der modernen kroatischen Küche. Gäste des Campingplatzes erhalten tägliche Menüs zu Aktionspreisen sowie ein geschmackvolles á-la-carte-Menü. Die gemütliche Cafe Bar mit Terrasse dient als Erholungsecke, um bei kalten und warmen Getränken zu entspannen. Für erfrischende Abkühlung sorgt die Pool Bar mit frischen Fruchtsäften, Cocktails und Kaltgetränken.

Plitvice beeindruckt mit einer Vielfalt an Attraktionen und Aktivitäten. Der Nationalpark Plitvicer Seen gilt als die Perle des kroatischen Hochlandes. Neben zahlreichen Vogelarten leben im Nationalpark auch kleine Wildtiere, Rehe, Bären, Wolfe, Wildschweine, Wildkatzen und Forellen. Weitere beliebte Ausflugsziele sind die berühmten Barać-Höhlen und ein Besuch des Dorfes Rastoke. Sportliche Betätigung findet man durch zahlreiche Aktivitäten wie Minigolf, Badminton, Basketball, Tischtennis, Beachvolleyball und Boccia. Kinder können sich am erlebnisreichen Spielplatz vergnügen. Für romantische Idylle sorgt die Möglichkeit eines Lagerfeuers im Resort. Auch Hunde sind im Resort herzlich willkommen und können sich am Hundespielplatz austoben.