Playstation Store: Sony startet Mega-Rabattaktion

Aktuell hat Sony in seinem Playstation Store eine gigantische Rabattaktion am Start. Über 400 Games – darunter echte Triple-A-Blockbuster wie Assassins Creed Odyssey und Red Dead Redemption 2 – werden bis 23.12. teilweise massiv reduziert angeboten.

In der folgenden Auflistung sind alle Top-Titel enthalten, die sich auf jeden Fall zum Schnäppchenpreis lohnen und ihr euch eventuell nicht entgehen lassen solltet. Natürlich vorausgesetzt, ihr habt diese Spiele noch nicht in eurer Sammlung und habt genau auf so eine Gelegenheit gewartet. Wir wünschen euch eine besinnliche Einkaufstour!