PlayStation Mobile?! Unterwegs mit Kratos, Joel und Nathan Drake?

Wie das Branchenmedium VG24/7 herausfand, sucht Sony Computer Entertainment derzeit in einer Stellenausschreibung nach einem “Head of Mobile”. Diese/r soll den Teamlead bei der Entwicklung von Mobile Games übernehmen und eine Strategie für die Zukunft eines Weltklasse EntwicklerInnen-Studios ausarbeiten.

In dieser Rolle soll die entsprechende Person Sonys Marken und IPs zu Erfolg auf dem Mobile Markt verhelfen indem sie unter anderem innerhalb der einzelnen Abteilungen als Bindeglied fungiert.

“You will lead all aspects of the expansion of our game development from consoles and PCs to mobile & Live Services with a focus on successfully adapting PlayStation’s most popular franchises for mobile,”