Planeten-Survival-Game Stranded: Alien Dawn startet im Oktober in den Early Access

Frontier Foundry enthüllt während der gamescom 2022 Stranded: Alien Dawn, die neue Planeten-Survival-Simulation, die im Oktober dieses Jahres als Early-Access-Titel für PC über Steam erscheint.

Was erwartet euch in Stranded: Alien Dawn?

Gestrandet auf einer außerirdischen Welt, hängt das Schicksal einer kleinen Gruppe von Überlebenden von euren Entscheidungen ab. Entwickelt von Haemimont Games, den Machern des erfolgreichen strategischen Sci-Fi City Builders Surviving Mars, fordert das Spiel euch heraus, Gefahren zu überwinden und dafür zu sorgen, dass die vielfältige Gruppe von Überlebenden in ihrer seltsamen neuen Umgebung überleben kann.

Durch die Kombination von modularem Basenbau mit tiefgreifendem Ressourcenmanagement, Forschung, Handwerk und vielem mehr startet ihr mit nichts als dem Nötigsten. Dabei entdeckt ihr schöne, aber auch tödliche neue Umgebungen, in denen ihr eure eigene Basis errichten müsst. Ihr kämpft mit mysteriösen Krankheiten, extremen Wetterbedingungen und Angriffen außerirdischer Wildtiere, wobei die Bedürfnisse der Überlebenden im Mittelpunkt jeder Entscheidung stehen.

Unabhängig davon, ob ihr die Absturzstelle in einen weitläufigen Zufluchtsort oder eine befestigte Anlage verwandeln wollt, ist das Sammeln von Rohstoffen in der Nähe unerlässlich, um die idealen Materialien für den Bau und den Schutz der neuen Basis der Überlebenden zu finden. Die Erforschung neuer Technologien und die Aneignung von Wissen sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung, um die Überlebenden in die Lage zu versetzen, Fortschritte zu erzielen, die ihren Horizont erweitern werden.

Während Schutz und Sicherheit für den Erfolg ausschlaggebend sind, ist es für das langfristige Überleben entscheidend, sich um jedes Mitglied der Gruppe zu kümmern. Ihr müsst eure individuellen Stärken, Schwächen und Eigenschaften nutzen, um den Überlebenden zu helfen, sich zusammenzuschließen, sich anzupassen und ungeahnte Umstände zu überwinden. Dabei könnt ihr Waffen herstellen, jagen, nach Nahrung suchen und anbauen, Medikamente entwickeln und für die Unterhaltung der Gruppe sorgen, um ihr körperliches und geistiges Wohlergehen auf einem weit entfernten Planeten zu gewährleisten.

Immer wieder müsst ihr schwierige Entscheidungen treffen, um die Geschichte ihrer Überlebenden zu gestalten und dabei kurz- und langfristige Ergebnisse mit Risiko und Belohnung abwägen. Kreativität, Einfallsreichtum und Innovation sind der Schlüssel, um sicherzustellen, dass die Überlebenden einen weiteren Sonnenaufgang in dieser unbarmherzigen fremden Welt erleben.