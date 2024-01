Planet Zoo wird auch auf Konsolen veröffentlicht, sagt Frontier Developments

Das Spiel erschien 2019 und ist es eine Management-Simulation über den Bau und den Betrieb eines eigenen Zoos. Bei den Planet-Spielen geht es darum, die Lücke zu schließen, die Spiele wie Roller Coaster Tycoon und Zoo Tycoon hinterlassen haben. In diesen Titeln geht es nämlich mehr um die Anpassung und den Bau eures Traumzoos, als darum, euch mit Profiten und Zielen zu bombardieren. Jedenfalls dürft ihr dank einer Menge von Werkzeugen und Optionen eure Lebensräume für die Tierchen so anpassen, wie ihr das wollt. Natürlich bleiben noch Fragen ob dieser Neuigkeit offen. Wie werden die Benutzeroberfläche (eine Simulation ist ja meist komplex) und all diese Tools auf dem Controller funktionieren? Wann kommt das Spiel, und für welche Konsolen will Frontier Developments Planet Zoo nun tatsächlich herausbringen? Leider gibt es noch keine Antwort darauf, warten wir also ab.