Pentiment von Obsidian Entertainment ist auf Switch und PlayStation erhältlich

Xbox Game Studios und Obsidian Entertainment bringen das narrative Abenteuerspiel Pentiment auf Nintendo Switch und Sony PlayStation.

Über Pentiment

Pentiment wurde erstmals am 15. November 2022 für PC und Xbox veröffentlicht. Limited Run Games kündigte auch an, eine physische Ausgabe des Spiels für alle Konsolen zu produzieren. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und bis zum 24. März möglich. Dieses Spiel ist ein historisch erzählerisch getriebenes Spiel, das sich auf Charakterentwicklung, stark stilisierte Kunst und ein Choose your own Adventure im Bayern des frühen 16. Jahrhunderts konzentriert. Wir spielen als Andreas Maler, ein kluger Illustrator, der im Laufe von 25 Jahren in eine Reihe von Morden in Tassing und Kiersau Abbey verwickelt ist. Dabei sind wir dafür verantwortlich, eigene Ermittlungen durchzuführen, um das Schicksal der Gemeinschaft zu entscheiden. Jede Entscheidung wird dauerhafte Folgen haben und bringt Andreas unaufhaltsam näher an das Zentrum einer Verschwörung.

So dürfen wir das Europa des 16. Jahrhunderts erleben, wie die Meisterkünstler der Zeit sie sahen. Kunst, die von großen illuminierten Manuskripten und den frühesten gedruckten Büchern inspiriert ist, wird zu einer lebendigen, atmenden Welt in Pentiment. Also wählt ihr aus verschiedenen akademischen und sozialen Hintergründen und trefft auf eine bunte Besetzung von Charakteren, während ihr die Geschichten und Geheimnisse entdeckt, die in der kleinen bayerischen Stadt Tassing und dem nahe gelegenen Kloster Keirsau liegen. In einer Ära des großen religiösen und politischen Wandels kann jede Entscheidung, die ihr trefft, einen tiefgreifenden Einfluss auf die Zukunft der Gemeinschaft haben. Findet euren eigenen Weg durch diese turbulente Zeit und seht zu, wie sich die Folgen eurer Entscheidungen über Generationen hinweg abspielen. Klingt gut? Ist auch so!