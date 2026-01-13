Peel the Love: Die Valentinstagskollektion von Lush

Mit Liebe handgefertigt: Die Valentinstagskollektion von Lush zelebriert die Sorgfalt handwerklicher Arbeit. Peel the Love!

Zur Lush-Valentinstagskollektion

Die Produkte der Valentinstagskollektion sind ab sofort in den Lush-Shops und im Onlineshop erhältlich. Lush glaubt daran, dass die durchdachtesten Geschenke handgemacht sind. In einer Welt voller Automatisierung, KI-Kunst und Massenprodukten, die für die Mülldeponie bestimmt sind, drückt eure Liebe an diesem Valentinstag doch mit Geschenken der Fürsorge, Zeit und Entspannung aus. Diese limitierte Edition ist vollgepackt mit Selbstpflegeprodukten in einer Reihe von Düften, die so einzigartig sind wie sie selbst – von Rosen, Kirschen und Schokolade bis hin zum sanften und sinnlichen Lush-Klassiker Sex Bomb (wir berichteten bereits). Oder probiert etwas ganz Neues mit den Düften Rhabarber und Vanillepudding, Bananenbrot und Lakritz!

Warum besucht ihr nicht einen Lush Shop vor Ort, um selbst ein Geschenk für eure Lieben zu basteln? Am 6. Februar 2026 (15:00 & 17:00) und am 13. Februar 2026 (13:00, 15:00, 17:00) bietet Lush eine Valentinstags-Party Experience in allen österreichischen Lush Shops an. Anmeldungen werden im Shop, via E-Mail oder via Eventbrite angenommen. Versteckt eine geheime Nachricht in eurer ganz persönlichen Badebombe, die ihr in einem Workshop von Hand macht, oder stellt das perfekt passende Geschenkpaket zusammen, verpackt in einem liebevoll handgefertigten Knot Wrap, an das sich eure Lieben noch jahrelang erinnern werden, wenn sie es als Haarband, Accessoire oder im japanischen Furoshiki-Stil als Tasche wiederverwenden.