Das Fest der Liebe: Die Valentinstags-Kollektion von Lush ist da!

Vergesst Blumen und Pralinen, denn an diesem Valentinstag dreht sich alles um frische und fruchtige Geschenke von Lush!

Über die Lush Valentinstags-Kollektion

Wenn Lush von frischer, handgemachter Kosmetik spricht, meint das Unternehmen das auch genau so. Lush hat nämlich die frischesten Zutaten ausgesucht, püriert, geschält, gemischt und nun zu einer Kollektion verarbeitet. Die Valentinstags-Kollektion steckt nun voller köstlicher Düfte und hautpflegender Inhaltsstoffe, die sich bei euren Beschenkten dann voll entfalten. An diesem Valentinstag dreht sich alles um Frische und Fruchtigkeit, also Geschenke, mit denen ihr eure Liebsten verwöhnen könnt. Denkt an Gesichtsreiniger mit Erdbeeren, Schaumbäder mit Bananen und Duschgels mit Himbeersaft, in diese Richtung geht dieses Portfolio! Natürlich sind diese speziellen Geschenke ab sofort in den Lush-Shops sowie im Onlineshop erhältlich. Wir durften übrigens drei Produkte der Valentinstags-Kollektion näher unter die Lupe nehmen:

Life in Rosy Light, Badebombe

6,50 Euro pro Stück

Wenn euch Bergamotte begeistert und Tonka liebevoll umarmt, wie könnte das Leben dann irgendwie anders als rosig aussehen? Eben. Entsprechend sprudelt das Herz, färbt euer Badewasser rötlich und es riecht noch dazu himmlisch – was will man mehr?

Sex Bomb, Duschgel

ab 11,- Euro (100 ml)

Lasst die Hüllen fallen! Lush bringt eine kultige Mischung aus sinnlichem Jasmin, Ylang Ylang und Muskatellersalbei, mit der ihr auch ruhig gemeinsam unter die Dusche gehen könnt. Wie üblich schäumt das Gel sehr gut auf, und der Geruch bleibt lange an euch haften.

Love Spell, Raumduft & Badeöl

9,50 Euro pro Stück

Überlasst es nicht dem Schicksal, sondern lasst einen Zauberspruch wirken: Treibt durch einen duftenden Nebel aus Rosen und Geranien und ruft die Liebe herbei, die ihr euch gerade wünscht. Lush garantiert für nichts, aber der kultige Duft von Rose Jam wird auf alle Fälle euer Badewasser und somit euer Zuhause verzaubern! Kleiner Tipp, ihr könnt das Produkt auch wesentlich sparsamer einsetzen, und dabei verliert es nichts von seiner Wirkung…