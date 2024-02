PDP zeigt den Riffmaster: Ganze 36 Stunden lang durchrocken

Für den Riffmaster wurde kein Preis angegeben. Das letzte Stück von Rock Band 4 DLC wurde übrigens letzte Woche veröffentlicht. “Viele von Ihnen, die dies lesen, besitzen einen guten Teil dieses Inhalts, und wir setzen uns weiterhin dafür ein, diese Investition zu schützen – um ganz klar zu sein, können Sie die Songs, die Sie in Rock Band 4 besitzen, so lange spielen, wie Sie möchten”, sagte Harmonix-Veteran Daniel Sussman, als er das Ende der langjährigen wöchentlichen Inhalte bestätigte. “Wenn Sie ein Fan der Rhythmusspielkategorie sind, ist das Fortnite Festival der richtige Ort; und mit der kommenden Unterstützung für RB4-Instrumente ist dies noch nicht die Zeit, Ihre Gitarren aufzuhängen”, sagte Sussman. Die letzten drei Songs waren “Wherever You Will Go” von The Calling, “Thank You” von Dido und “Send Me On My Way” von Rusted Root.