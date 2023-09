Payday 3 bekommt eine offene Beta von 8. bis 11. September 2023 für PC und Xbox Serie

Deep Silver und Starbreeze haben nach langer Gerüchteküche eine offene Beta für ihren kommenden Koop-Shooter Payday 3 angekündigt. Lest hier mehr!

Mehr zur Payday 3-Beta

Die Beta läuft vom 8. bis 11. September und wurde entwickelt, um die Testserver auf Steam und Xbox Serie vor der Veröffentlichung des Spiels Ende dieses Monats zu testen. Der Test wird den gleichen Inhalt enthalten, der im letzten Monat in einer geschlossenen Beta enthalten war, von dem die Unternehmen sagten, dass er auf einer Version des Spiels vom April 2023 und nicht auf dem finalisierten Endprodukt basiert. Es wird einen Raubüberfall enthalten, No Rest For The Wicked, der in einer kleinen Bank spielt. Alle Schwierigkeiten werden spielbar sein, die Levelobergrenze ist Level 22 und der Waffenlevel-Fortschritt ist bei 8.

„Agieren Sie heimlich, ohne dass jemand bemerkt, wie das Geld verschwunden ist, oder lassen Sie es krachen und schaffen Sie ein filmisches Chaos in einem Raubüberfall in NYC, der der Leinwand würdig ist”, heißt es in einer Beschreibung von Starbreeze. Payday 3 wird am 21. September 2023 für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen veröffentlicht und scheint laut Vorberichten alle notwendigen Zutaten für den nächsten Kracher parat zu haben. Neue Stealth-Systeme gesellen sich zum typischen „Schieß zuerst, frag später“-Gameplay hinzu und das wird den Alltag wohl gehörig aufmischen. Werdet ihr an dieser Beta teilnehmen?