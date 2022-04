Pathfinder: Wrath of the Righeous Trough the Ashes: Zweiter Premium-DLC ab sofort erhältlich

Gute Nachrichten für die Fans des RPGs Pathfinder: Wrath of the Righteous – Owlcat veröffentlichte mit Pathfinder: Wrath of the Righeous Trough the Ashes den zweiten Premium-DLC. Der neue DLC bietet eine gänzlich andere Erfahrung als die Hauptstory und der erste DLC. Ihr schlüpft in die Rolle eines gewöhnlichen Zivilisten in Kenabres, ohne jegliche mystischen Kräfte des ursprünglichen Hauptcharakters, der Deskaris Angriff auf die Stadt überlebt hat.

Mit stark eingeschränktem Zugang zu Ressourcen, ohne ordentliche Waffen und ohne sicheren Rückzugsort zum Rasten liegt das Hauptaugenmerk auf Survival und strategischem Denken. Spieler nutzen ihre Umgebung und Fallen, um starke Gegner zu bezwingen und eine kleine Gruppe in Sicherheit zu bringen, während an jeder Ecke Gefahren lauern.