Parkour-Gameplay aus den skate-Playtests veröffentlicht: Seht sie hier

Aufnahmen, die das Parkour-Gameplay aus dem bevorstehenden skate-Neustart zeigen, sind online aufgetaucht. Mehr lest ihr hier!

Über die skate-Videos

Das Filmmaterial, das in den sozialen Medien im Umlauf ist, stammt aus den laufenden Playtests, die EA seit einiger Zeit durchführt. Diese Playtests, die sich in letzter Zeit für mehr Spieler geöffnet haben, haben durchweg zu ähnlichem durchgesickertem Filmmaterial geführt. Während frühere skate-Titel die Möglichkeit boten, vom Brett zu steigen und durch die Umgebung zu laufen, scheint dieses Filmmaterial darauf hinzudeuten, dass das Spiel erweiterte Bewegungsoptionen bieten wird. Der neue Titel befindet sich derzeit im Playtest auf dem PC, obwohl EA vorgeschlagen hat, dass ein Konsolen-Playtest folgen könnte. In einem Blog, der über ein Jahr Playtests auf dem PC reflektiert, sagte das Unternehmen den Konsolenspielern, dass sie nicht vergessen wurden.