Paralives: Kommt da Konkurrenz für Die Sims?

Es ist keine Überraschung, dass, wenn ein echter Konkurrent zu Die Sims auftaucht, dies das Interesse der Spielerschaft wecken würde. Alex Massé begann das Projekt 2018, nachdem er erkannt hatte, dass das Lebenssimulator-Genre mit Spielen wie Stardew Valley gefüllt war, aber es gab nichts Vergleichbares zu Die Sims . Massé ist jetzt leitender Entwickler im Paralives -Team, das von einem sehr erfolgreichen Patreon-Stream finanziert wird, der zum Zeitpunkt des Schreibens 40.000 Dollar pro Monat einzieht. “Das Projekt begann als kleiner Prototyp, um neue Ideen für den Hausbauteil des Spiels zu präsentieren, der schon immer mein Favorit in Die Sims war. Ich war sofort überwältigt von der positiven Resonanz in den sozialen Medien, die mir half, Geld für Patreon zu sammeln, um das Projekt in etwas Ehrgeizigeres zu verwandeln, von Solo-Entwicklung zu einem Team von 10 Personen.“

Die Sims ist ein beliebtes und langlebiges Franchise, weil es eine so einfache, aber erfüllende Fantasie erschließt: das Spielen mit Fantasiefiguren in einem Puppenhaus. Ihr habt letztendlich die Kontrolle, aber die Geschichte kann sich auf ein Dutzend verschiedene Arten manifestieren – oder vielleicht gibt es überhaupt keine Geschichte, und die Freude kommt von der Herstellung des perfekten Hauses. Der Sims-Entwickler Maxis enthüllte kürzlich einen Blick auf den nächsten Titel der Reihe, der vorläufig Project Rene heißt . Höchstwahrscheinlich wird es noch Jahre dauern, bis wir Die Sims 5 tatsächlich bekommen, und hier will sich Paralives einnisten.

Mehr zu Paralives

“Jeder im Paralives-Team war wirklich begeistert von der Enthüllung von Project Rene”, sagt Massé. “Uns gefiel die Tatsache, dass sie Anpassungselemente zurückbrachten, die wir in Die Sims 3 liebten, wie die Möglichkeit, Objekte frei neu einzufärben und verschiedene Muster und Texturen auszuwählen. Für unser Spiel wollten wir ein hohes Maß an Anpassung anbieten, weil wir glauben, dass es wirklich wichtig für die Entwicklung von Spielen ist, und als Spieler freuen wir uns zu sehen, dass Project Rene auch in diese Richtung geht.“

„Wenn an darüber nachdenkt, funktioniert die Verwaltung der Charaktere in Die Sims ein bisschen wie die Verwaltung von Charakteren in einem Rollenspiel. Es gibt so viele RPGs da draußen, aber die Leute kommen immer wieder auf neue Ideen und Spielmechaniken, um das Genre frisch zu halten. In Bezug auf Leute, die Die Sims mit Paralives vergleichen, verstehen wir, dass es immer passieren wird, weil es keine anderen Spiele in diesem speziellen Genre gibt. Es ist klar, dass es ähnliche Funktionen zwischen beiden Spielen geben wird, aber am Ende bin ich sicher, dass sie sich auf ihre eigene Weise ziemlich anders fühlen werden und die Leute sie beide genießen können.“ Warten wir’s ab – die offizielle Website sowie die Steam-Website haben noch kein Release-Datum.