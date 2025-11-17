Paralives erscheint nun erst am 25. Mai 2026
Alle, die sich auf die neue Life-Sim Paralives gefreut haben, müssen noch eine Weile warten, bevor sie in das Die Sims-ähnliche Spiel eintauchen können.
Warten auf Paralives
Das Spiel sollte am 8. Dezember auf Steam verfügbar sein, aber der Hauptentwickler Alex Massé und das Team von Paralives Studio haben das Erscheinungsdatum auf den 25. Mai verschoben. Massé erklärte, dass das Team seine Spieltests im Vorgriff auf den Early-Access-Zeitraum erweitert habe, „und das neueste Feedback, das wir erhalten haben, hat uns klar gemacht, dass das Spiel nicht dem Standard entspricht, den wir für die Veröffentlichung erfüllen wollten.“ Während der Charakterersteller- und der ausführliche Hausbauer-Modus an einem soliden Ort zu sein scheinen, sind die Spieltester im Live-Modus auf grobe Fehler gestoßen, und es scheint, dass es in der Stadt noch nicht genug zu tun gibt. „Wir halten es für notwendig, daran zu arbeiten, bevor wir das Produkt an die Gemeinschaft liefern“, schrieb Massé. Das Team plant, auch das Onboarding-Erlebnis des Spiels zu verbessern.
Ein kleines Team bedeutete, dass die Entwickler „lange Entwicklungsabschnitte“ zwischen den drei Teilen des Spiels abwechseln mussten, schrieb Massé. „Wir sind so stolz auf das, was wir aufgebaut haben, aber jetzt brauchen wir nur noch etwas mehr Zeit, um den Simulationsteil des Spiels zu verbessern. Dies würde sicherstellen, dass Paralives beim Start eine großartige erste Erfahrung bietet, so dass die Spieler für jedes aufregende kostenlose Update und jede Erweiterung, die wir danach herausbringen, zurückkommen werden.“ Paralives Studio wird am 25. November um 18 Uhr 45 Minuten Gameplay auf seinem YouTube-Kanal streamen. Das Team wird weitere Details zu Aspekten bereitstellen, die es vor der Veröffentlichung des Early Access verbessern möchte. Wir können in den kommenden Monaten mit weiteren Streams und Videos rechnen. Es wird erwartet, dass Paralives zwei Jahre lang im Early Access bleibt, während das Team die Funktionen und Inhalte hinzufügt, die es plant.