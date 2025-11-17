Paralives erscheint nun erst am 25. Mai 2026

Alle, die sich auf die neue Life-Sim Paralives gefreut haben, müssen noch eine Weile warten, bevor sie in das Die Sims-ähnliche Spiel eintauchen können.

Warten auf Paralives

Das Spiel sollte am 8. Dezember auf Steam verfügbar sein, aber der Hauptentwickler Alex Massé und das Team von Paralives Studio haben das Erscheinungsdatum auf den 25. Mai verschoben. Massé erklärte, dass das Team seine Spieltests im Vorgriff auf den Early-Access-Zeitraum erweitert habe, „und das neueste Feedback, das wir erhalten haben, hat uns klar gemacht, dass das Spiel nicht dem Standard entspricht, den wir für die Veröffentlichung erfüllen wollten.“ Während der Charakterersteller- und der ausführliche Hausbauer-Modus an einem soliden Ort zu sein scheinen, sind die Spieltester im Live-Modus auf grobe Fehler gestoßen, und es scheint, dass es in der Stadt noch nicht genug zu tun gibt. „Wir halten es für notwendig, daran zu arbeiten, bevor wir das Produkt an die Gemeinschaft liefern“, schrieb Massé. Das Team plant, auch das Onboarding-Erlebnis des Spiels zu verbessern.