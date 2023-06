Paradox Interactive und Triumph Studios enthüllen Age of Wonders 4: Dragon Dawn Gameplay

Paradox Interactive und Triumph Studios gaben Details zu Age of Wonders 4: Dragon Dawn, dem ersten Content Pack, bekannt und enthüllt einen Age of Wonders: Dragon Dawn Gameplay-Trailer. Das Add-on erweitert das Gameplay um einen eigenen Anführertyp, ein physisches Erscheinungsbild für Fraktionen, mehr Tomes of Magic und sogar eine neue Realm-Option. Dragon Dawn wird am 20. Juni 2023 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 9,99 Euro erscheinen. Alle, die sich die Premium Edition von Age of Wonders 4 oder den Expansion Pass gesichert haben, erhalten Dragon Dawn beim Erscheinen.

Wie der Name schon sagt, dreht sich beim Age of Wonders 4: Dragon Dawn Content Pack alles um Drachen. Spieler:innen können ihre feurigen Reiche aufbauen, Reptilienarmeen anführen, drakonische Magie nutzen und als Drachenherrscher ihre Feinde in Brand setzen. Das Paket wird zusammen mit dem kostenlosen Wyvern-Update veröffentlicht, das eine Reihe von Updates, Quality of Life-Verbesserungen und Änderungen an der Spielbalance enthält, die von der Age of Wonders-Community vorgeschlagen wurden.