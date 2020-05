Paper Mario: The Origami King kommt im Juli für Nintendo Switch

Mit Paper Mario: The Origami King kommt am 17. Juli 2020 ein neuer Ableger des 2D-Mario. Was uns mit diesem Titel erwartet, lest ihr hier! Zur offiziellen Website des Spiels geht es gleich hier.

Über Paper Mario: The Origami King

Während die Ursprünge von Paper Mario schon eine Weile her sind, ist das Spielprinzip nach wie vor süß geblieben. Denn neben kleinen Plattforming-Einlagen, dem Einstreuen von Rollenspielelementen wie Ausrüstung und Level-ups darf auch der Humor in so einem Titel niemals zu kurz kommen. Klar sind die Wortwitze ähnlich wie bei Animal Crossing sehr kindgerecht und teilweise wirklich platt, aber ein Lächeln huscht euch doch immer wieder über das Gesicht. Dies soll sich auch beim neuen Ableger nicht ändern.

Laut dem Team soll nämlich sowohl Ästhetik als auch Humor genau in die Serie passen. Nicht nur das, es gibt auch ein neues Kampfsystem, das ringbasiert aufgebaut ist. Ihr sollt eure Puzzle-Skills einsetzen, um verteilte Gegner in eine Reihe zu bringen und dann mit einer Fähigkeit maximalen Schaden auszuteilen. Jedenfalls kommt der Titel wie gewohnt mit dem Oberbösewicht Bowser, es gilt erneut, Prinzessin Peach zu retten, und mal sehen, wie der Origami-Look im neuesten Paper Mario funktioniert. Was haltet ihr davon? Hier ein Trailer für euch!