Pacific Drive: Überlebt mit eurem Auto in Widrigkeiten ab Februar 2024

Das Überlebens-Fahrzeugspiel Pacific Drive wird am 22. Februar 2024 über Steam und Epic Games Store für PlayStation 5 und PC veröffentlicht.

Mehr zu Pacific Drive

Dies kündigten der Herausgeber Kepler Interactive und der Entwickler Ironwood Studios an. Wer dabei an eine gemütliche Autofahrt denkt, ist schief gewickelt. Denn im Schatten der hoch aufragenden Evergreens im pazifischen Nordwesten finden wir uns hinter einer 300-Meter-Wand gefangen. Warum wurde sie erbaut und was ist überhaupt passiert? Mysteriöse Stimmen durchqueren die Funkwellen, die euch befragen und euch warnen. Wenn ihr gegen die Elemente und Anomalien ankämpft, ist nur eines sicher, ihr und euer Auto werdet die Zone nicht unverändert oder unbeschadet verlassen. Denn die Olympic Exclusion Zone, die seit über dreißig Jahren unberührt geblieben ist, ist die Heimat aller Arten von Gefahren und mysteriösen Phänomenen, die als Anomalien bekannt sind.

Und genau hier steigt ihr in Pacific Drive ein – ihr wollt immer weiter in das Gebiet vordringen und schlussendlich das Geheimnis lüften. Während ihr mit eurem Firmenfahrzeug herumnavigiert, entwirrt ihr ein Netz von Intrigen und deckt Geheimnisse auf. Ihr sammelt Ressourcen, rüstet euer Fahrzeug auf und findet immer wieder Hinweise. Zudem könnt ihr euer Auto reparieren und so den Stürmen trotzen, aber auch sonstige, seltsame Gefahren lauern in der Welt da draußen. Die Olympic Exclusion Zone beinhaltet unter anderem eine verlassene Forschungsstätte in einer anomalen Version des pazifischen Nordwestens. Ihr und euer Auto, gemeinsam gegen die Welt – klingt das interessant? Falls ja, gibt es hier einen Trailer zu Pacific Drive für euch: