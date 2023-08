Overwatch 2 bekommt neue Support-Heldin Illari mit Scharfschützengewehr

Mit dem Invasion-Update für Overwatch 2 kommt die nunmehr 38. Heldin des Spiels, Illari, hinzu. Eine neue Support-Figur, endlich!

Illari in Overwatch 2

Die ohnehin schwach besetzte Support-Riege in Overwatch 2 bekommt nun mit einem der größten Updates namens Invasion Nachschub. Ein neuer Blick auf Invasion gibt den Fans einen ersten Vorgeschmack auf Illari in Aktion; sie ist eine Unterstützungsheldin peruanischer Herkunft, und sie ist mit einem massiven solarbetriebenen Waffenklinge und einer einzigartigen Fähigkeit bewaffnet, ihre Teamkollegen zu heilen. Ihr Teaser-Trailer bietet einen Einblick in das, was sie von ihren Fähigkeiten erwarten kann. Am sichtbarsten trägt sie eine massive Waffe, die irgendwo zwischen einem Scharfschützengewehr und einer Schrotflinte zu sein scheint; im Trailer sehen wir, wie Illari eine Pharah mitten in ihrer Ultimate ganz einfach aus der Ferne ausschaltet. Zudem ist Illaris Ultimate wohl eine Solarbombe mit großem Flächenschaden, das ähnelt irgendwo der DVa-Explosion.