Overwatch 2 bekommt brandneuen Hero Mastery-Modus

In Overwatch 2 hält Hero Mastery Einzug, so etwas wie ein überarbeiteter Übungsbereich. Ihr werdet darin voll gefordert, lest hier mehr!

Zu Hero Mastery in Overwatch 2

Wir haben jetzt niemanden außer uns selbst zu beschuldigen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen. Zumindest ist das im neuen Einzelspielermodus des Helden-Shooters, Hero Mastery, der Fall! Der neue Modus, der im aktuellen Overwatch 2-Update für sämtliche Plattformen enthalten ist, bietet uns “einen actiongeladenen Kurs voller Trainingsbots, Hindernisse und Sprungpads bietet, während ihr auf die Ziellinie zu rennt“, sagt Blizzard. Hero Mastery ist ein High-Score-fokussierter Modus, in dem die Spieler:innen ihre Fähigkeiten als Mercy, Reinhardt und Tracer (Sojourn und Winston kommen später in dieser Saison) testen, während sie in der schnellstmöglichen Zeit gegen Trainingsroboter kämpfen und Embleme sammeln.

Dabei geht es zur Sache: Es gibt Tank-Bots mit hohen LP und Barrieren; Raketen-Bots, die Projektile schießen, die Burst-Schaden verursachen; und Sniper-Bots, die aus großer Reichweite angreifen. In einigen Szenarien müssen wir sogar freundliche Trainings-Bots begleiten. Derzeit können wir diesen Modus nur mit den drei vorhin genannten Heldenfiguren bestreiten, das liegt daran, dass die Kurse jeweils charakterspezifisch erstellt wurden. Blizzard plant, in Zukunft noch mehr Figuren hinzuzufügen, mit ihren jeweils drei eigenen Strecken mit zunehmender Schwierigkeit. Der Hero Mastery-Modus in Overwatch 2 startet mit einem September-Event und bietet zudem Bestenlisten, die uns jeweils die 500 besten Spieler:innen in jeder Region anzeigen. Reizt euch so ein Modus, jetzt, wo die PvE-Umsetzung nicht so kommt wie ursprünglich versprochen?