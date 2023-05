Aus und vorbei: Overwatch 2 wird keinen Koop-PvE-Modus bekommen

Blizzard hat Pläne zur Bereitstellung eines geplanten Koop-PvE-Heldenmodus für Overwatch 2 kurzerhand abgesagt. Das ist fies, weil es einer der Hauptgründe für die Fortsetzung war.

Das trifft Overwatch 2 hart

Als die Fortsetzung 2019 auf der BlizzCon angekündigt wurde, sagte das Studio, dass sie zwei Hauptkomponenten umfassen würde: Story-Missionen und Heldenmissionen. “Mit Overwatch 2 bauen wir das kooperative, narrative Spielerlebnis auf, das die Spieler seit dem Original verlangt haben – und das wir schon lange machen wollten”, sagte der damalige Präsident J. Allen Brack. “Wir freuen uns darauf, das nächste Kapitel dieser epischen Geschichte im Spiel zu erzählen, und wir freuen uns, den Spielern eine ganz neue Art von Koop-Erlebnis zu bieten, das auf dem Fortschritt und der Anpassung ihrer Lieblingshelden basiert”.

Aber in einem Entwickler-Livestream am Dienstag kündigte Blizzard an, dass es die Entscheidung getroffen hat, Heldenmissionen zu streichen, um die Ressourcen für das Live-Spiel zu behalten. “Die Entwicklung der PvE-Erfahrung hat wirklich nicht die Fortschritte gemacht, die wir uns erhofft hätten”, sagte der ausführende Produzent Jared Neuss. “Das Team hat eine Reihe erstaunlicher Inhalte erstellt, also gibt es großartige Missionen, die wirklich aufregend sind, es gibt brandneue Feinde, die super lustig zu bekämpfen sind, und einige wirklich großartige und lächerliche Heldentalente. Aber leider ist der Aufwand enorm und es gibt wirklich kein Ende in Sicht oder eine definierte Art von Enddatum, an dem wir das in die Welt bringen können.“ Also alles wie gehabt…