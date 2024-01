Overwatch 2: Bald können sich DPS-Helden passiv regenerieren

In Staffel 9 von Overwatch 2, die Mitte Februar starten soll, macht Blizzard eine Änderung, die sich wohl aufs ganze Spiel auswirkt.

Mehr zu Overwatch 2

Große Veränderungen kommen zu Overwatch 2 in der nächsten Saison des Spiels, da Blizzard Entertainment mit Möglichkeiten experimentiert, seinen Helden-Shooter irgendwie ansprechender zu machen. Einige dieser Änderungen werden derzeit getestet, dank einer Wochenendveranstaltung namens Quick Play: Hacked, bei der die Regeln des Quick Play-Modus geändert wurden, um Spiele viel, viel schneller zu machen. In der nächsten Saison werden sowohl Tank- als auch Damage-Helden eine “modifizierte, abgestimmte Version des Support-Selbstheilungs-Passivs” erhalten, kündigte Overwatch-Spieldirektor Aaron Keller an. Während einige Helden-Charaktere (hey, Roadhog) sich schon eine Weile lang selbst heilen können, bekommen nun andere Figuren eine passive Heilung. Im Kampf ist sie aber nicht aktiv, das heißt, die Support-Figuren sind da so wichtig wie immer.

“Dies sollte Nicht-Support-Spielern mehr Möglichkeiten geben, sich selbst zu erhalten”, erklärte Keller. “Es sollte auch etwas von dem Druck von den Supportspielern nehmen, um alle am Leben zu erhalten, da einzelne Spieler jetzt mehr Kontrolle über ihren eigenen Gesundheitspool haben”. Eine weitere mögliche Änderung kann auch die Frustration reduzieren, insbesondere von der Support-Seite. Die Gesundheitsindikatoren auf dem Bildschirm Ihrer Teamkollegen, die in PvE-Events (aber nicht in konkurrierenden Modi) angezeigt werden, können in die PvP-Modi kommen. Das sind alles wesentliche Änderungen für Overwatch 2 im Jahr 2024, die auch die Hinzufügung von mindestens zwei weiteren Helden – Venture und einem Charakter mit dem Codenamen Space Ranger – und Änderungen an der Funktionsweise des Battle Pass-Systems des Spiels beinhalten werden. Warten wir’s ab!