OUT NOW: Zenless Zone Zero für PC, PS5, iOS und Android

Das neueste Spiel von HoYoverse, das urbane Gratis-Fantasy-Action-RPG Zenless Zone Zero, wurde endlich weltweit veröffentlicht.

Die Vorinstallation von Zenless Zone Zero ging vor ein paar Tagen live, und wer bereits den vollständigen Download abgeschlossen hat, kann ab sofort in die Action einsteigen. Neben dem aktuellen Start hat HoYoverse einen neuen Trailer für das Spiel veröffentlicht, der sich auf den neuen Charakter konzentriert: Ellen Joe. Das Spiel ist topaktuell und unterstützt daher Cross-Play sowie Cross-Progression – spielt einfach auf dem Gerät, das ihr gerade zur Verfügung habt! Wie üblich gibt es laufende Web- und Social-Media-Events für das Spiel mit Belohnungen im Spiel. Es lohnt sich also, etwa auf der offiziellen Website des Spiels am Ball zu bleiben. Seht euch den neuen Charakter-Trailer für Ellen Joe unten an: