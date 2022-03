OUT NOW: Tunic (PC, Xbox) ist ab sofort erhältlich

Tunic, das von Legend of Zelda inspirierte Action-Adventure-Spiel mit einem süßen, winzigen Fuchs, ist nun verfügbar. Das Spiel ist auch im Game Pass erhältlich!

Mehr über Tunic

Ihr spielt einen kleinen Fuchs in einer großen, gefährlichen Welt – so lässt sich Tunic rasch zusammenfassen. Wir haben Infos zum Titel seit seiner Ankündigung, dann weiters seiner Gameplay-Demo und mehr verfolgt. Das Spiel ist jetzt auf Mac, Windows PC, Xbox One und Xbox Series X verfügbar – und Xbox Game Pass-Abonnent:innen können Tunic gleich beziehen. Ansonsten kostet das Spiel (zur offiziellen Website) 30 Euro und ist sowohl im Xbox Games Store als auch auf PC-Plattformen wie den Epic Games Store, GOG.com, Humble, itch.io und Steam erhältlich. Ohne zu viel zu verraten, das Game vereint neben seiner süßen Aufmachung auch knackige Gameplay-Passagen und dürfte so eine breite Basis an Spieler:innen ansprechen. Hier der OUT NOW-Trailer des Spiels für euch!