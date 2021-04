Tunic Gameplay Demo verfügbar!

Tunic handelt von einem winzigen Fuchs auf Abenteuerreise in einer ihm unbekannte Welt.

Es gibt nur wenig Informationen und Neuigkeiten gab es schon ewig nicht mehr. Umso schöner ist es, dass die Tunic Gameplay Demo etwas mehr Einblick in das mysteriöse Action-Abenteuer gewährt. Erkundet die Wildnis, entdeckt gruselige Ruinen, kämpft gegen schreckliche Kreaturen und findet heraus was in diesem fremden Gebiet vor sich geht. Das Spiel erinnert sehr an The Legend of Zelda, doch Tunic ist um ein vielfaches knuffiger. Macht euch einen eigenen Eindruck und ladet euch die Demo bei Steam herunter. Oder seht euch das Gameplay gleich hier an!